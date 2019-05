Albert Rivera: «Vamos a hacer una oposición firme en materia económica y territorial» El líder de Ciudadanos reitera su decisión de no pactar con Pedro Sánchez y se postula como líder de la oposición con las elecciones del 26-M a la vuelta de la esquina

Juan Fernández-Miranda Madrid Actualizado: 06/05/2019 21:16h

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se muestra tajante a la hora de hablar de un posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. «La política territorial de Sánchez, de pactos con los separatistas, y la política podemizada en la economía, si cabe nos aleja todavía más», ha declarado el presidente del partido en una entrevista exclusiva a ABC que se publicará de manera íntegra mañana.

«En política no se viene a hacer amigos», ha advertido Rivera. «Yo me he entendido con gente con la que a lo mejor, generacionalmente, tenía más dificultades, como Rajoy, pero es verdad que Rajoy nunca cruzó determinadas líneas rojas», ha afirmado el líder de la formación naranja antes de concluir que «Sánchez ha traspasado todas las líneas».

«Vamos a hacer una oposición firme en materia económica y territorial», ha expresado con contundencia Albert Rivera, si bien ha asegurado su voluntad de «ser leales a España en los asuntos de Estado y en los asuntos europeos».