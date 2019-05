Abascal amenaza con bloquear gobiernos de PP y Cs si los excluyen de las negociaciones El líder de Vox asegura que no están dispuestos a repetir en Aragón, Murcia y Madrid el «trágala» de la fórmula andaluza

Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 29/05/2019 15:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha amenazado este miércoles sin miramientos con permitir que gobierne la izquierda en Madrid, Murcia y Aragón si el Partido Popular y Ciudadanos no les incluyen en las negociaciones para formar los gabinetes regionales. Vox rechaza reeditar, tras las elecciones del 26-M, la fórmula andaluza. Desde la dirección nacional del partido están dispuestos a bloquear los gobiernos de derechas si PP y Cs pretenden «ningunear» a sus votantes.

«Queremos decir con toda firmeza y toda seguridad que no habrá gobiernos autonómicos alternativos a la izquierda si se pretende someter a los votantes de Vox a un trágala según el cual estaríamos obligados a votar lo que se nos pusiera sobre la mesa», ha asegurado el presidente de Vox, que no quiere que su partido se encuentre con la misma situación que está viviendo en Andalucía. A su juicio, en la Junta «no están cumpliendo» con lo que pactaron las tres formaciones previamente y no quieren que se repita ese escenario en otras Comunidades Autónomas o ayuntamientos. «Es difícil velar por las medidas que hemos pactado» sin formar parte del gobierno, ha considerado el líder de Vox, respecto al pacto andaluz.

Sin embargo, la única exigencia de Vox por el momento es estar en las mesas de negociación en Murcia, Aragón y la Comunidad de Madrid. Mañana la formación reunirá a su Comité Nacional Ejecutivo y se determinará qué líneas rojas marcan a populares y Ciudadanos y qué diferentes fórmulas de gobierno para cada región están dispuestos a poner sobre la mesa (si finalmente les permiten formar parte de la negociación). Abascal eso sí ha explicado que en el caso de que no les permitan entrar en el Ejecutivo, no les apoyen y termine gobernando la izquierda, desde Vox seguirán «con la mano tendida para facilitar al día siguiente una moción de censura» por si PP y Cs reflexionan.

Contactos con Casado

Desde el partido no aclaran si una de las demandas para apoyarles será estar dentro de los ejecutivos. Pero Abascal ha insistido en que lo «evidente y lo lógico» es que PP y Cs les permitan sentarse con ellos a negociar. El resto vendrá después porque «para eso es el Comité» de mañana. «Estamos pidiendo lo mínimo», ha dicho el presidente de Vox, que ha confirmado que ha mantenido contactos con el líder del PP, Pablo Casado, pero no con el de Cs, Albert Rivera.

La formación perdió más de un millón de votos el pasado domingo con respecto a las elecciones generales del 28 de abril. Abascal ha reconocido durante la rueda de prensa que los resultados no han sido los mejores, pero aun así ha expresado que son «imprescindibles» a nivel municipal y regional para crear alternativas fuertes a los ejecutivos de izquierdas. Vox exige sentarse en la mesa para negociar las fórmulas de gobierno.