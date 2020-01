Ábalos se esconde en las siglas del PSOE: «Vine para quedarme y no me echa nadie» El ministro esquiva las preguntas de la prensa sobre su polémico encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

José Luis Ábalos no se plantea la dimisión. «Vine para quedarme y no me echa nadie», ha aseverado este sábado en Santiago el ministro de Transportes. Ábalos zanjaba con un «ha sido un fin de semana rarito para mí» la polémica desatada después de que trascendiera su encuentro con la número dos de Maduro en el aeropuerto de Barajas.

En un acto del Partido Socialista de Galicia (PSdeG), Ábalos recordó que lleva en política desde 1976 y no va a dejarlo ahora siendo ministro del Gobierno de España. El titular de Transportes acusó también al PP de no haber asumido la derrota electoral y de tratar de atacar unas siglas de 140 años de honradez. El ministro, que esquivó las preguntas de la prensa, no dio más detalles sobre su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. La número dos de Nicolás Maduro tenía prohibida su entrada en el territorio de la Unión Europea como parte de las sanciones establecidas por Bruselas contra el régimen del presidente bolivariano. El Gobierno ha asegurado que se quedó en territorio internacional del aeropuerto.

Durante su discurso ante el Comité Nacional del PSdeG, Ábalos agradeció el «ánimo» que le trasladan los miembros del partido. Pero se mostró seguro. «Sinceramente, tampoco es que me haga mucha falta. Tengo clara cuál es mi labor». El ministro insistió en que toda la polémica se ha montado para tratar de atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. «Cuando ocurre una cosa de estas, ¿sabéis en qué pienso? En el presidente del Gobierno. Cuando a uno le molesta esta tontería, imaginaos el presidente del Gobierno, con una presión tremenda que lleva años aguantando», aseguró ante sus compañeros gallegos. «Yo no he venido aquí a agradar a la derecha, yo he venido aquí a no decepcionar a nuestros votantes», afirmó el ministro.

Ábalos insistió en que todo ha sido una estrategia del PP para ocultar que no tiene un proyecto para España. Los socialistas, continuó, «cuando hemos perdido lo hemos asumido, pero la derecha no lo asume». El ministro recordó que en el 93 fue Aznar el que salió a la palestra denunciando un «pucherazo», que en el 2004 aseguraron que el PSOE logró llegar a La Moncloa por «un atentando que decían que habían hecho los de ETA» y ahora «que queréis que os diga», zanjó. También reprochó al PP de Casado de «ir a remolque de la iniciativa de Vox». Tras aseverar que en estos momentos en la política se dicen muchas «barbaridades», recordó que el partido de ultraderecha en Andalucía ha llegado a asegurar que el PSOE «promueve la pederastia». «Al PP eso le debe parecer que está bien», recriminó para pedir a los de Casado que deje de minar la convivencia democrática en el país.