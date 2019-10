Rivera exige un compromiso de desbloqueo por escrito a Sánchez y a Casado El presidente de Ciudadanos les pide, «gane quien gane», que el futuro gobierno cuente con la oposición para poner por delante lo que une a los españoles

La vuelta al centro político de Albert Rivera es evidente. El presidente de Ciudadanos (Cs) ha decidido responder a las preocupantes expectativas electorales de su partido con moderación y pragmatismo, y ha exigido hoy a sus homólogos en el PP y en el PSOE, Pablo Casado y Pedro Sánchez, que firmen con él por escrito un compromiso de que «gane quien gane» las elecciones del 10 de noviembre, el vencedor de los comicios contará con la oposición para sacar adelante las reformas que necesita el país. «Lo que nos une».

Rivera, que se ha llegado a referir a los máximos dirigentes de los principales partidos de España como «los tres líderes constitucionalistas», aunque después le ha exigido a Sánchez una «rectificación» para volver a ese marco constitucionalista, ha dejado claro que pondrá el foco en la campaña en reivindicar las reformas que, según él, el bipartidismo ha dejado de lado durante cuarenta años.

Se trata de una vuelta a los orígenes de Cs, con el combate del independentismo y la lucha contra la corrupción como sus dos motivos vitales. En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, ha evidenciado que las grandes medidas que pretende aplicar no puede llevarlas a cabo «solo», como tampoco el PP o el PSOE sin contar con el resto de formaciones.

«Si quieren y son capaces, les exijo que firmemos por escrito que alguien gobierne y que la oposición cuente», les ha reclamado al presidente del PP y al secretario general del PSOE, a los que les ha pedido altura de miras para comprometerse «por escrito» a desbloquear el país a partir del 11-N, «gane quien gane».

«Decía el presidente Mariano Rajoy que Cs era muy pesado. ¿Pero saben lo que ha pasado? Que cuatro años después no hay imputados en las listas» Albert Rivera , Presidente de Ciudadanos

«Propongo el siguiente compromiso —ha anunciado—. Vamos a las elecciones, que elijan los españoles qué presidente les va a defender mejor. Sánchez, Casado o yo. Que gane el que quieran los españoles. Si gano, me comprometo a llamar a la oposición para sacar adelante estas reformas hablando solo de lo que nos une».

Abandonado el «no es no», Rivera se acoge ahora a un «sentido de Estado» que ya le exigían sus críticos y que, con permiso de un Sánchez «que quería elecciones», habría evitado la repetición electoral del próximo noviembre. No obstante, el líder de Cs ha corregido el rumbo y ahora está decidido a no tropezar con la misma piedra. De hecho, pretende arrastrar a sus rivales a su promesa electoral, para que los españoles acudan a las urnas el 10-N sabiendo que no tendrán que votar de nuevo unos meses después.

Pese a su tono conciliador y los puentes tendidos, Rivera no ha abandonado su crítica a Sánchez y le ha reprochado ser el primer candidato a presidir el Gobierno en la democracia que «renuncia a negociar con los demás partidos»; tanto con «sus socios», como con Cs cuando Rivera le propuso «in extremis» su «solución de Estado».

«Sánchez decidió que fuéramos a elecciones a pesar de la mano tendida», ha lamentado, y ha agregado: «O somos locos cuerdos o cuerdos muy locos, porque plantear hoy un compromiso con España para que este país no se pueda bloquear e ir a terceras elecciones es una necesidad».

Foco en la corrupción

El presidente de Cs ha resumido en el desayuno sus principales líneas programáticas: pacto educativo, fomento de la natalidad, acabar con la despoblación, terminar con la precariedad laboral... aunque ha hecho un especial hincapié en la lucha contra la corrupción. Algo de lo que ha presumido como un elemento diferenciador de su partido respecto al PP y al PSOE.

Se ha arrogado el que hoy en día «no haya imputados en las listas» y ha defendido la necesidad de sacar adelante la «ley antidedazos» para terminar con la colonización de las instituciones. «Decía el presidente Mariano Rajoy que Cs era muy pesado. ¿Pero saben lo que ha pasado? Que cuatro años después no hay imputados en las listas».

«Unos tienen la Gürtel, otros compran votos en Andalucía, o la alcaldesa de Móstoles enchufa a toda su familia», ha enumerado Rivera, que también ha criticado el «enchufismo» del PSOE montando su «guardia pretoriana» en la Administración Pública con, por ejemplo, José Félix Tezanos reclamando el voto a su partido desde el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Con la opositora venezolana Lilian Tintori entre el público, Rivera ha pedido aprender de los errores de otros países.