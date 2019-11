Resultados elecciones generales 2019 en directo | El PSOE ganaría las elecciones, pero necesitaría a Podemos y ERC para gobernar, según GAD3

Actualizar

20.20Vox hace ya una valoración antes siquiera de que comience el recuento.

20.20Ignacio Camacho: «Sánchez lo tiene medio cocinado con ERC. En estas semanas armará el "relato", que es que el PP no quiere. Nos esperan semanas de toma y daca de pura apariencia».

20.19Agustín Pery: «Ahora cada uno tendrá que guionizar su relato... y todos acaben en urnas».

20.18Manuel Marín: «El viaje está hecho. La pregunta es si el PSOE forzará a Sánchez a renunciar a sus postulados y exigir al PP un acuerdo de mínimos. No hay otra opción. Y el PP está en una encrucijada porque si cede, Vox lo utilizará. Todo es complicado. Nadie maneja terceras elecciones. Pero hay que empezar a pensar en ellas. Esta legislatura no cuadra por ningún lado».

20.17El bloque de derechas integrado por el PP, Vox y Ciudadanos, podría sumar hasta 166 escaños, tres más que el de la izquierda formado por el PSOE, Unidas Podemos y Más País que llegaría a los 163 escaños, según una encuesta elaborada por SocioMétrica para El Español.

20.15Agustín Pery: «Totalmente de acuerdo, Isabel, para este viaje no hacía falta tantas alforjas»

20.13Manuel Marín: «Una de las claves de la noche es quién se va a su casa. Y a su casa no se irá nadie. Al tiempo».

20.13Agustín Pery: «Ahora, Rivera debe estar flagelándose. España suma, España suma...».

20.13Isabel San Sebastián: «Si se confirman estos números hay dos grandes fracasados: Rivera, cuya relevancia es nula, y Sánchez, que es el principal responsable de habernos obligado a repetir elecciones. Sánchez ha fracasado y debe dimitir»

20.12Luis Ventoso: «Concuerdo con Pery, no saca unos presupuestos adelante. Podemos pediría imposibles de despilfarro y los separatistas lo de siempre: "diálogo", es decir, dame la república o no te apruebo las cuentas».

20.12Agustín Pery: «Puede lograr ser investido, de ahí a gobernar...».

20.10La jornada ha estado marcada por la tranquilidad y por el descenso de la participación que, a las 18.00 horas, era del 56,62 por ciento, casi cuatro puntos menos que en abril a esa misma hora, cuando alcanzó el 60,74 por ciento. Las de hoy han sido las decimoquintas elecciones generales de la democracia, en las que han podido participar por primera vez unos 226.771 jóvenes.

20.09Manuel Marín: «De acuerdo con Ventoso con un matiz. Salga el Gobierno que salga de estos datos provisionales, no dura un año y medio».

20.09Isabel San Sebastián: «Si Casado facilita la investidura de Sánchez se suicida y destruye al PP para terminar de encumbrar a Vox».

20.08Luis Ventoso: «Si este sondeo es exacto (y hay mucho bacalao que cortar), la izquierda suma 156 y la derecha, 168, ambos bloques lejos de la mayoría absoluta. Pero Sánchez tiene números para montar Frankenstein 2 con los separatistas. O eso, o PP y CS lo invisten a cambio de un programa cuerdo de mínimos (constitucionalismo, medidas de control del desbarre separatista y marco económico acorde a los dictados de la UE). En resumen, los españoles hemos vuelto a ponérnoslo muy difícil».

20.07Cierran sin incidentes los colegios electorales: Los colegios electorales han cerrado sus puertas a las 20.00 horas en la Península y Baleares, mientras que en Canarias lo harán una hora más tarde, tras una jornada que ha transcurrido sin incidentes de consideración. Una vez hayan cerrado las urnas en el archipiélago canario, comenzará el escrutinio en los 22.867 locales electorales habilitados para estos comicios generales, a los que estaban llamados más de 37 millones de ciudadanos para elegir el reparto de los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 senadores.

20.05Rosa Belmonte: «Sánchez y Redondo. ¿Cómo se llama la película? ‘Dos tontos muy tontos’.»

20.04Ignacio Camacho: «Gran "éxito" estratégico de Sanchez. Siempre si se confirman los sondeos. Dos preguntas: ¿Dimitirá Rivera esta noche o mañana? ¿Volverán a asomar en el PSOE los críticos de Sánchez? Parlamento inhabitable. Y Frankestein como única salida. El PP no puede dar paso a Sanchez con Vox tan cerca».

20.04Salvador Sostres: «Y de Ciudadanos. Es el final de Albert Rivera. Su adiós a la política. Con 14-15 está fuera»

20.02Isabel San Sebastián: «Si el sondeo de Gad 3 se confirma, la noticia es el fracaso clamoroso de Sánchez».

20.01Sánchez volverá a necesitar pactar con Podemos y ERC pese al avance del bloque de derechas. Lee el resultado del sondeo de GAD3 para TVE aquí. Según este sondeo, el resultado sería el siguiente:Psoe: 114-119Pp: 85-90Cs: 14-15Up: 30-34Vox: 56-59Más país: 3Erc: 13-14Jxcat: 6-7CUP: 3-4PNV: 6-7EH Bildu: 3-4CC: 1-2BNG: 0-1PRC:0-1Teruel existe 1Na+:2

19.58Vox no ha permitido este domingo el acceso a su sede a los periodistas de medios del Grupo Prisa pese a la resolución de la Junta Electoral Central instando al partido a no vetar a medios de comunicación en su actos electorales. La formación alega que la resolución solo afectaba al periodo de campaña electoral, que finalizó el pasado viernes.

19.51Faltan 10 minutos para que cierren los locales electorales.

19:20El candidato de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en estas elecciones generales, Gabriel Rufián, ha pedido disculpas por si la foto que se ha hecho hoy con un apoderado de Vox tras votar en su colegio electoral ha podido «enfadar» a alguien.

19:15El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ya está en la sede nacional de su formación en Madrid para seguir el avance de la jornada electoral y el escrutinio, según confirman fuentes populares. Está acompañado de varios miembros de la dirección del partido, como el secretario general, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

19:3219:10Vox y PP han denunciado este domingo de elecciones generales la «manipulación» de una urna en el colegio electoral de 'El Palmarillo' de Dos Hermanas (Sevilla) y han solicitado a la Junta Electoral de Zona de Utrera la invalidez de los votos contenido en la misma conforme al artículo 23 de la Constitución. La incidencia se ha producido sobre las 14,15 horas, cuando en la mesa A, distrito 3º y sección 7º, una mujer ha introducido un voto en una urna para el Senado que no le correspondía. Por tal motivo, la presidenta de la mesa, «previa consulta a la Administración, ha actuado manipulando dicha urna», según consta en la denuncia. El portavoz de Vox Dos Hermanas, Adrián Trashorras, relata en un comunicado que se ha abierto la urna y se ha procedido a «la extracción de un sobre que estaba en su interior», sin que esto se produjera con la presencia y el conocimiento por parte de alguno de los representantes de Vox.

19:05Un hombre de 77 años ha fallecido este mediodía, al parecer, de un infarto cuando iba a ejercer su derecho al voto en un colegio electoral de la localidad guipuzcoana de Urretxu, que ha permanecido cerrado durante algo más de dos horas.

19:00El PP ha denunciado, este domingo, la «extraña» aparición de sobres cerrados con papeletas del PSOE en Albacete. El suceso ha tenido lugar en el Colegio Giner de los Ríos, por lo que se se ha tenido que suspender la votación durante 20 minutos.

18:45La participación en Madrid cae hasta el 61,5%, casi cuatro puntos menos que en abril.

18:30Un argayo de tierra y rocas de grandes dimensiones ha dejado incomunicado este domingo a la veintena de vecinos del pueblo de San Esteban de Cuñaba, en Peñamellera Baja, en Picos de Europa, ha informado a Efe la Delegación del Gobierno en Asturias. La Guardia Civil ha tenido que intervenir

Gracias a la @guardiacivil 4 vecinos han podido ejercer su derecho al voto en la localidad asturiana de Panes, pues un desprendimiento causado por la lluvia ha provocado un corte en la carretera.



Una patrulla de la benemérita les ha trasladado y han podido votar.#10Npic.twitter.com/n3EGc0cZeH — Ministerio Interior (@interiorgob) November 10, 2019

18:05La participación a las 18.00 horas cae con respecto al 28A. Según los datos provisionales del Ministerio del Interior, se sitúa en torno del 56,83%, frente al 60,74% registrado a la misma hora en las elecciones de abril.

17:40La exconsellera Dolors Bassa ha asegurado que «solo una gran victoria (en las elecciones generales) servirá para ganar un futuro de justicia y libertad», y ha opinado que ERC, su formación, es garantía de un futuro próspero. En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ERC ha reproducido una carta que Bassa ha escrito desde la cárcel de Puig de les Basses (Girona), en la que ha pedido «una victoria a su injusticia, a su venganza». «No nos pararemos ante los que nos amenazan, los que nos reprimen, nos quieren calladas y vencidas. Si llenamos las urnas de votos republicanos no les daremos este gusto», ha afirmado la exconsejera, que ha añadido los años a los que ha sido condenada no le harán recular. Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, fue condenada a 12 años de prisión y otros tantos de inhabilitacióin absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación agravado por razón de su cuantía. Puedes consultar todos los detalles de la sentencia del «procés».

17:25La policía local de Amposta (Tarragona) ha detenido esta tarde a un vecino de la pedanía de El Poblenou del Delta que ha acudido a votar al único colegio electoral de este núcleo agregado con un revólver en el bolsillo y que se resistió a entregarlo a los agentes.

17:20Otra anécdota del día: un jornalero de 38 años, José Luis Lamela, se ha disfrazado de oso para protestar por tener que presidir una mesa electoral en Ciudad de Osma (Soria), un anejo de más de un millar de habitantes perteneciente al municipio de El Burgo de Osma. «No puedes optar a no venir», ha justificado Lamela, en declaraciones a Efe. Se trata de su peculiar forma de contestar a lo que ha considerado un atentado contra su derecho de aceptar o rechazar la función que tenía asignada.

17:00El coordinador local de IU en Puebla de Guzmán (Huelva), Manuel González Morón, en sus funciones como apoderado de la candidatura de Unidas Podemos, ha alertado de que el alcalde del municipio y diputado provincial del PSOE, Antonio Beltrán, «lleva en coche a personas de avanzada edad a un colegio electoral». IU ha explicado en un comunicado que los hechos que se han puesto en conocimiento de la Guardia Civil.

16:30Os contamos que han detenido a un hombre junto a un colegio electoral de Valladolid que portaba un cuchillo con las manos ensangrentadas. El hombre llegó con las manos llenas de sangre, por lo que la Policía intervino.

16:20La sede electoral ubicada en el colegio Pablo Ruiz Picasso, en La Línea de la Concepción (Cádiz) ampliará su horario de votaciones hasta las 20:35 horas debido a un retraso en la constitución de una mesa electoral: sólo se habían personado el presidente y un vocal.

16.05Los candidatos a la Presidencia del Gobierno ya han votado a lo largo de esta mañana. Vea las imágenes de los políticos depositando el sobre en las urnas.

15.48La ciudad de Ourense no ha sido ajena a las incidencias habituales en la constitución de las mesas gallegas en este caso, después de que un hombre se personase en una sin documentación con la explicación de que se la había comido el perro. La singular incidencia se registró en una mesa electoral ubicada en el barrio orensano de O Couto, pasadas las ocho y media de la mañana, lo que ha provocado que el horario de votación se amplíe hasta las 20:20 horas. El hombre se personó pasadas las ocho y media de la mañana asegurando que le correspondía la presidencia de la mesa, pero sin aportar documentación. Según han relatado a Efe integrantes de la mesa, que pertenece al distrito tres, el joven se presentó diciendo que «cuando llegó a casa el miércoles el correo certificado se lo había comido el perro». «El hombre sólo contaba lo del perro, que era autónomo y que tenía el DNI medio roto», recibiendo el apercibimiento de los agentes, ha relatado a Efe una apoderada.

15.34Heridos cinco agentes desplazados de la Comisaría de Santiago en Barcelona al chocar un coche contra su furgón policial. Según han informado a Europa Press fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el siniestro tuvo lugar en la mañana de este domingo cuando un vehículo se saltó una señal de stop y chocó contra el furgón policial lateralmente. Los agentes accidentados se habían desplazado el miércoles, junto a otros efectivos desde Galicia, para reforzar el dispositivo policial en Barcelona con motivo de las elecciones generales de este domingo.

15.15La acampada en la plaza Universitat de Barcelona sigue en pie durante las elecciones generales y ha alcanzado su duodécima jornada, un día después de que un grupo de unas 100 personas vinculadas a organizaciones políticas decidieran abandonar la concentración. La protesta no está afectando al desarrollo de los comicios, pese a que a pocos metros de la acampada se encuentra un colegio electoral en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB).

14.51¿Quién va a ganar las elecciones según las encuestas? Lo analizamos en ABC.

14.46Una veintena de vecinos que este fin de semana estaban en San Esteban de Cuñaba, una pequeña aldea situada en pleno corazón de los Picos de Europa, se encuentran aislados desde esta madrugada a causa de un gran desprendimiento de rocas y piedras. Dada la magnitud del desprendimiento la Guardia Civil tiene previsto montar un dispositivo que permita a los vecinos poder ir a votar.

14.38La Subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, ha lamentado la muerte de dos votantes en los colegios electorales. «Han fallecido dos votantes, uno en Granada y otro en Guipúzcua. Han sido muertes naturales cuando iban a proceder al voto o cuando ya habían votado».

14.36Una de las caídas más acusadas ha sido la de Baleares. La participación en la jornada electoral de este domingo se sitúa a las 14.00 horas en el 30,95 %, lo que representa un descenso de unos siete puntos porcentuales respecto a los comicios generales del 28 de abril, cuando a la misma hora había votado un 38,1 % del censo.

14.34La participación en la jornada electoral en la Comunidad de Madrid es del 41,01 %, 2,60 puntos inferior al 43,61 % en la jornada electoral del 28 de abril a la misma hora.

14.31Las diferentes comunidades autónomas registran una bajada de entre el 3 y el 4%, según Oliver y Goicoechea.

14.30El último dato de participación es del 37,93%. En breve, una rueda de prensa del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y la subsecretaria de interior, Isabel Goicoechea valorarán el dato.

14.27La participación en las elecciones generales en Cataluña a las 14:00 horas es del 40,6 % del censo, tres puntos menos que en las anteriores elecciones del 28 de abril.

14.24Triste noticia: muere cuando iba a votar en un colegio de Granada. Te lo contamos en ABC.

14.21En las elecciones del 28 de abril de 2019 la participación a la misma hora fue del 41,49%, por lo que la participación en estas elecciones generales es 3,6 puntos inferior a la de hace siete meses, según los primeros datos. En total, han votado hasta las 14.00 horas 12,6 millones de españoles, casi 2 millones menos que el 28 de abril de 2019.

14.20El ministro de Fomento en funciones y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valencia, José Luis Ábalos, ha hecho un llamamiento a participar en las elecciones. «En lo que votemos hoy estaremos votando estabilidad de este país y ejemplo de democracia y progresismo».

14.08El primer dato de participación, a fondo en ABC.

Ministterio del Interior (dato provisional)

14.00La participación cae hasta el 37,83%. En abril era del 41,49% a las 14:00 horas.

13.50La cabeza de lista del PSOE-A al Congreso por Sevilla y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se ha mostrado convencida este domingo de elecciones generales de que el Partido Socialista obtendrá una «victoria reforzada».

13.42La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha llamado a que «la gente salga y se exprese» en las urnas este domingo electoral contra «el hastío y el hartazgo».

13.38El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado los síntomas de «tranquilidad, fiabilidad y paz» de la jornada electoral.

En un colegio electoral de Logroño un apoderado de @ahorapodemos ha avisado a la @policia para que recortáramos la bandera nacional de nuestra acreditación argumentando electoralismo.

Incluso la policía no daba crédito.



✅Por esto necesitamos a VOX #10N#Elecciones10Npic.twitter.com/fQRKKIWI0E — Adrián Belaza Hernaiz (@AdrianBelaza) 10 de noviembre de 2019

13.30El que fuera candidato a la Alcaldía de Logroño por Vox en las pasadas elecciones locales, Adrián Belaza, ha denunciado, a través de su perfil oficial de Twitter, que un apoderado de Podemos «ha avisado a la Policía para que recortáramos la bandera nacional de nuestra acreditación».

13.28«¡Fascista!», «¡Facha!», «¡Fuera de aquí!»: Inés Arrimadas vota en Barcelona entre gritos e insultos. Te lo contamos en esta noticia.

Santiago Abascal, durante su votación

13.17Santiago Abascal, desde el colegio electoral de Pinar del Rey: «Deseo que el resultado de las elecciones sirva para afianzar la unidad de España. Hemos cumplido nuestra misión en la campaña electoral. Ahora solo nos queda esperar el veredicto de las urnas».

13.14Los medios esperan las declaraciones de Abascal.

13.11Santiago Abascal entra en el colegio electoral de un colegio público de Pinar del Rey para ejercer su derecho al voto.

13.07La Junta Electoral Central ha revocado este domingo parcialmente el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona que únicamente consideraba válidas las papeletas encabezadas con la leyenda bilingüe «Elecciones a Cortes Generales Noviembre 2019» y desestimaba el resto, lo que invalidaba papeletas del PP.

Cartel de Tsunami Democratic en Cataluña

13.00Una anécdota más. Un grupo de fans de la saga 'Star Wars' ha acudido a votar en Sevilla ataviados con disfraces de los personajes de las películas creadas por George Lucas.

Ya he votado. Nuestro país se juega mucho en estas #Elecciones10N y cada voto es importante.



Que nadie se quede en casa. #UnidasPodemos10Npic.twitter.com/e6SRU857Bf — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 10 de noviembre de 2019

12.55¿Quién va a ganar las elecciones según las encuestas? Puedes leerlo en el siguiente enlace.

Papeletas de las #Elecciones10N:



Para diferenciarlas de las de abril, en el encabezado se incluye el mes: NOVIEMBRE



En algunas provincias tras el mes aparece 2019 y en otras solo 19



✔️ Todas son válidas. Han sido aprobadas por las Juntas Electorales



❌ #StopBulospic.twitter.com/knPrjnLZyV — La Moncloa (@desdelamoncloa) 10 de noviembre de 2019

12.48El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha defendido este domingo que «no hay que dejar nunca de votar» porque «no podemos volver atrás ni hablar de involución en ninguno de los aspectos posibles». «Hoy más que nunca hay que votar para mirar hacia delante, para consolidar los derechos de la ciudadanía», ha insistido.

12.45Inés Arrimadas (Ciudadanos): «Ir a votar va a servir para que la desesperanza deje paso a la esperanza. Pido a todo el mundo que no se quede en casa. Entiendo que estén hartos, pero los que no se hartan son los que quieren que en Cataluña haya esta división social. Desde casa no se cambian las cosas».

No te pierdas la votación de Inés Arrimadas en las Elecciones Generales desde Barcelona. Te presentamos todo el vídeo y sus declaraciones posteriores. ¿Tú no has votado? ¡Aún estás a tiempo! ¡Todos a votar! #EquipoCshttps://t.co/qT3Exnloop — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 10 de noviembre de 2019

12.41Inés Arrimadas es increpada a la entrada y a la salida del colegio electoral al grito de «facha», «fascista», «fuera de aquí» y «tendrías que estar en la cárcel».

12.38Los candidatos llaman en masa a la votación. El último político en reiterar que hay que combatir contra la abstención ha sido Artur Más: «Los políticos deben saber encontrar formas para ponerse de acuerdo una vez la gente expresa su opinión en las urnas».

12.30Aunque la jornada electoral se vive con normalidad en Madrid, ha habido que lamentar pequeños incidentes. En tres colegios electorales los vocales han hallado las cerraduras bloqueadas, aunque han podido abrirlas mediante la ayuda de cerrajeros. Cinco colegios de la región han amanecido también con pintadas, algunas llamando «nazis» a Vox.

He venido a apoyar a los defensores de la democracia en Gerona.



A todos los que, en circunstancias especialmente inhóspitas, defienden la libertad y la igualdad.



Gracias, hoy y siempre. pic.twitter.com/GDZyzstGLm — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 10 de noviembre de 2019

12.20En Cataluña la jornada electoral se vive en un ambiente de tensa normalidad. Finalmente, los autodenominados Comités de Defensa de la República no han realizado acciones de boicot en los colegios electorales, como se temía,y la gente puede votar sin incidentes. No obstante, se ha desplegado en la comunidad el mayor operativo policial electoral de los últimos años con agentes de Mossos, Policía Nacional, Local y Guardia Civil trabajando de forma coordinada. Sin incidentes a primera hora, se espera que este 10-N transcurra con pocos contratiempos más allá del frío y la lluvia que cubre Cataluña este domingo. Informa Miquel Vera.

12.18La cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha votado. Tras introducir los sobre ha llamado a la participación en estas elecciones para «garantizar la continuidad de la España constitucional» y preservar «la libertad y la igualdad» en el país.

12.13El colegio electoral instalado en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona, en la plaza Universidad (donde se mantiene una acampada de estudiantes), acoge con normalidad las votaciones.

12.09El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha deseado que este domingo «se ponga fin a cuatro años de incertidumbres» y la representación que se obtenga en Corte Generales sirva para «abordar un nuevo ciclo» y sea «provechosa para Euskadi».

12.08Las anécdotas de la jornada electoral, con ABC.

12.06El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado «preocupado» por la abstención que se puede producir este domingo ante el hartazgo de «votar tantas veces este año» y el mal tiempo y ha pedido «un pequeño esfuerzo» para ir a votar y «superar» la climatología y la «decepción» de este año electoral.

El portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros, vota

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, contesta a las preguntas de los periodistas tras votar hoy en la elecciones generales en un colegio de Astillero (Cantabria)

11.59La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado después de depositar su voto en esta jornada de elecciones generales que confía «en el criterio» de todos los españoles, «en que tengan el empuje de salir a votar para producir un cambio, que es de lo que se trata».

11.58El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido a los votantes en las elecciones generales de este domingo: «Sentenciad y aliberad aquello que otros condenan injustamente». «Hoy sois todos vosotros el Tribunal Supremo de la democracia», ha añadido en un tuit. Añade los nombres de los encarcelados por el 1-O y reitera su petición de que «la sentencia se entienda en todos sitios».

11.53El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha animado a los ciudadanos a que acudan a votar para «parar al fascismo, para defender el derecho de autodeterminación y para sacar a los presos a la calle».

11.45La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado a todos los votantes y «especialmente a los progresistas» que se movilicen para frenar «el ascenso de la extrema derecha», en una referencia a Vox, que según las encuestas se disputa con Unidas Podemos el tercer puesto en el Congreso.

11.35Aitor Esteban: «En estas elecciones adquiere más importancia el hecho de que nos jugamos mucho en el campo de las libertades. Los derechos se han puesto en cuestión. Por otra parte hay que decidir qué sentido se le va a dar a la política, que está parada. Va a ser trasncendental para Euskadi que vaya en un sentido o en otro. Confío en que las ciudadanas y ciudadanos irán a votar». Ha afirmado que están confiados y que saben que la ciudadanía vasca aprecia su trabajo.

11.33El ministro de Innovación y Ciencia en funciones y cabeza de lista del PSPV-PSOE al Congreso por Alicante, Pedro Duque, ha pedido este domingo un «último esfuerzo» a los ciudadanos y ha recalcado la necesidad de un «gobierno fuerte, estable y con la mayoría suficiente para hacer las reformas necesarias».

Gabriel Rufián deposita su voto en las urnas

11.32El candidato de Más País, Íñigo Errejón, ha animado este domingo a acudir a votar para «cuidar la democracia en cada colegio electoral». El candidato ha remarcado que desearía que estas elecciones «no se tuvieran que estar repitiendo», pese a lo cual ha llamado a acudir a los colegios en este «momento clave» en el que hay que «cuidar la democracia en cada colegio electoral». Según Errejón, «hoy no se puede descartar» que vaya a haber unas muevas elecciones.

11.29Aitor Esteban, candidato del PNV, ejerce ahora su derecho al voto junto a su esposa. Los medios esperan sus declaraciones. Las encuestas dan a su partido un escaño más.

11.28Editorial de ABC: «España no puede perder más tiempo»

11.20El Gobierno ha destacado la «absoluta normalidad» con que se ha desarrollado el proceso de apertura de los colegios electorales en toda España.

11.16El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha animado hoy a la participación de los ciudadanos en estos comicios electorales ya que España se encuentra en un «momento crucial» que necesita de una «gobernabilidad».

@ierrejon ya ha votado



¡Vamos a llenar las urnas de votos para un país más verde, justo y feminista! #MásPaís10Npic.twitter.com/fi2yg8qeKT — Más País (@MasPais_Es) 10 de noviembre de 2019

