El PP detecta una nueva subida en los últimos días por los errores de Sánchez

Pablo Casado llega a las últimas horas de la campaña electoral con el viento a favor. En su equipo aseguran que esta semana ha sido «muy buena» para el PP, sin errores llamativos y sin salirse del discurso moderado que ha querido imprimir Casado. Enfrente, Pedro Sánchez se ha mostrado «nervioso y desnortado», con una campaña que está siendo «demoledora» para él , según fuentes populares. Solo esta semana, a Sánchez se le han unido sus silencios «atronadores» en el debate, sobre el número de naciones que hay en España o los pactos con los independentistas, su error respecto a la Fiscalía, los peores datos del paro en siete años, y la rebaja de la previsión de crecimiento desde Bruselas.

En esta situación, en Génova han detectado que en los últimos tres días el PP ha recuperado la tendencia al alza, tras atravesar un bache , y al mismo tiempo Vox ha podido tocar techo. Los datos más recientes que maneja el PP le sitúan muy cerca del PSOE: solo seis escaños de diferencia.

Casado ha optado por no entrar en la pelea con Vox por el voto de la derecha. El partido de Abascal no es su adversario, según repiten en el PP. «No nos preocupa la subida de Vox, solo le preocupa a Sánchez». El líder del PP quiere focalizar sus esfuerzos en la reconquista del centro, de ahí que no entre en el cuerpo a cuerpo con Abascal, y se limite a hacer un llamamiento al voto útil en el centro-derecha. «Votar a Vox es votar Vox, pero votar al PP es echar a Sánchez», aseguró Casado ayer en Cartagena . Entrar a competir directamente con Vox pondría en riesgo esa recuperación del centro, según señalan en el equipo de Casado. «Si giras ahora a la derecha pierdes lo ganado por el centro y el futuro. El gran caladero está en el centro-derecha», sostienen.

Hundimiento de Ciudadanos

En el último informe electoral del PP, al que ha tenido acceso ABC, fechado ayer mismo, se subraya que «en los tres últimos días, tras el debate a cinco, la tendencia vuelve a estabilizarse al situar de nuevo una recuperación real del Partido Popular, un estancamiento en la subida de VOX, una bajada en el PSOE, un mantenimiento en Podemos y el hundimiento de Ciudadanos».

Según fuentes populares, la recuperación del PP le está permitiendo volver a tener representación en Tarragona, recuperar su segundo escaño en Ávila, León, Jaén, Cáceres, Teruel, Albacete y Santa Cruz de Tenerife. Además, se alza con el tercero en Pontevedra, Valladolid, Almería y Sevilla, con cuatro en las circunscripciones de Murcia y Alicante y logra la victoria en Madrid llegando al décimo representante. Los populares ven cuatro escaños «movibles» hacia el PP en este momento, en Huelva, Málaga, Barcelona y Guadalajara.

Con esos datos, las mismas fuentes populares aseguran que ya estarían en los 105 escaños , que junto a los dos de Navarra Suma serían 107, muy cerca de alcanzar al PSOE, que habría bajado hasta los 111, según sus cálculos. Ahí se explica el optimismo que viene exhibiendo Casado esta semana de manera especial, aunque en su equipo hay quien no acaba de fiarse, tras la mala experiencia que tuvieron en abril.

Según el análisis interno del PP, el debate del lunes no supuso un cambio mayor al 4 por ciento en aquellos votantes potenciales que no han decidido el voto. Los populares calculan que el votante indeciso se situaría en más del 10 por ciento.

Cambios de última hora

Nada está cerrado, y las tendencias pueden cambiar de golpe en apenas unas horas. Así lo reconocen los populares en este último informe electoral, donde subrayan que los cambios en el voto pueden darse «por cualquier hecho de relevancia en las 24/48 horas antes de las elecciones e incluso durante el mismo día de las elecciones». Los populares se refieren en concreto al «miedo a actos de desobediencia, violencia callejera o asaltos de otra índole a los colegios electorales . Especialmente en Barcelona, Madrid o Bilbao».

Los populares advierten de que un «hecho puntual» en un solo colegio electoral durante la jornada del 10 de noviembre podría mover la balanza a un lado o a otro de los bloques en toda España.