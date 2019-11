Vox detecta que empieza a recibir voto de la izquierda El discurso contra la inmigración ilegal cala en la ciudadanía y le aporta nuevos apoyos

Paloma Cervilla MADRID Actualizado: 02/11/2019 02:27h

El votante de Vox no responde a ningún patrón preestablecido de derechas. El crecimiento que le pronostican a la formación de Santiago Abascal las empresas demoscópicas, excepto el CIS, no se justifica ya con el masivo apoyo del nuevo votante crítico con el Partido Popular, que ya lo castigó en los anteriores comicios, y que ahora ha vuelto, en parte, a la formación conservadora. Posiblemente recibirán votos del partido de Casado, pero ya no será de una forma tan masiva como en los comicios de abril.

Si esta máxima se cumple ¿de dónde proceden los nuevos votantes de Vox? La dirección nacional ha detectado, según aseguran a ABC, que «estamos empezando a recoger votos de izquierda». Un sector de la población en la que está calando el mensaje crítico de Santiago Abascal contra la inmigración ilegal y los beneficios sociales que reciben, con cargo al Estado. Es un votante de clase media, o incluso media baja, que paga sus impuestos y que ve cómo los inmigrantes, que no cotizan, se benefician de los servicios sociales, sanitarios o la educación, en algunos casos perjudicando sus intereses, según señalan en Vox.

Estos ciudadanos residen en muchos casos en nucleos rurales de tamaño medio, que en el pasado votó a la izquierda, y que ahora se está desplazando a Vox. Este fenómeno ya se produjo en las elecciones andaluzas.

Sánchez, a su casa

No solo es la lucha de Abascal contra la inmigración ilegal lo que puede explicar este desplazamiento del voto, sino también el discurso nacional de esta formación política. «Es un voto nacional, indignado con lo que está sucediendo en Cataluña», comentan las fuentes consultadas.

Precisamente, la indignación de Vox con la gestión que está haciendo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de la amenaza separatista enCataluña centró ayer el mitin en Santander de Santiago Abascal. Así, se mostró dispuesto bloquear otra vez con tal de que no gobiernen» los socialistas.

Ante más de dos mil personas, en su primer mitin de campaña junto con el cofundador del partido, José Antonio Ortega Lara, el presidente de Vox afirmó que el 10 de noviembre Pedro Sánchez debe recibir una «lección» y hay que enviarle «a su casa», informa Efe. A su juicio, el PSOE «tiene que ir a la oposición por muchos años» para que «aprenda a defender el orden constitucional y la unidad de España en Cataluña. Y mientras no sepa hacerlo, a la oposición», insistió.

Finalmente, apuntó que en Cataluña se ha vivido «un golpe de Estado sistemático», desde la época de Jordi Pujol hasta los tiempos de Torra, «con una característica permanente, la impunidad, regalada por los gobiernos del PSOE y el PP».