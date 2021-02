Lluvia y mascarillas en un extraño domingo electoral En el barrio del Clot de Barcelona los vocales y suplentes estaban puntuales en la Escola Casas antes de las ocho de la mañana

En el barrio del Clot de Barcelona los vocales y suplentes estaban puntuales en la Escola Casas antes de las ocho de la mañana. Poco a poco, estos ciudadanos señalados por el azar habían ido entrando en el colegio para esperar un momento en el patio del colegio mientras funcionarios y representantes de la administración finalizaban los últimos trámites antes de dar por constituidas todas las mesas. «Esto está bien montado y controlado. En este colegio, por ejemplo, había 6 o 7 mesas en las otras elecciones, hoy habrá tres porque se ha abierto otro espacio en la sede del distrito, que está aquí en frente», señalaba a ABC Mercè Solé, representante municipal y encargada de ir siguiendo la participación en distintos colegios de la zona durante la jornada de hoy.

Aunque había de todo, pesaba en el ambiente un murmullo de queja. «Me ha tocado de suplente, hice la reclamación para no venir, pero no me han contestado, así que me ha tocado venir a ver lo que pasa porque no estamos para pagar la multa. Tengo 66 años, no he pasado el virus y no entiendo mucho por qué tenemos que estar aquí pudiendo venir voluntarios, trabajadores municipales o hasta políticos y ricos», relataba con algo de indignación Manoli Ferrer, una jubilada molesta, explicaba, por no haber recibido una respuesta a sus alegaciones.

Pese a todo, la pereza de muchos presentes contrastaba con la energía de algunos de los trabajadores que han puesto su empeño para que la jornada electoral de hoy sea segura. «Llevo aquí desde las 6.30 de la mañana desinfectando. Durante la votación seguiré también limpiando. Hoy me han dado el peto y las gafas, pero normalmente trabajo en esta misma escuela con la bata normal, la mascarilla y los guantes», resaltaba Ramona Escalante. «Mi empresa me van a pagar un extra por venir que me va muy bien, así que estoy contenta», agregaba esta mujer de orígen dominicano enfundada dentro de una bata de seguridad química mientras mostraba sus gafas anti infecciones.

Entre quienes repetían como miembros de las mesas de este colegio de raíces medievales –acogió una comandancia del orden hospitalaria de San Juan de Malta en el siglo XIII– estaba Marga, que ha sido miembro de mesa en tres ocasiones. «Hoy es todo distinto, extraño. Las otras veces que me ha tocado he venido a las ocho de la mañana, te colocan en la mesa, comprueban que todo esté bien y en un cuarto de hora ya estás en marcha. Esta vez está siendo diferente. Es más lento. Llevamos casi una hora aquí en el patio, son las nueve y estamos esperando a ver qué hacen con nosotros los suplentes», relataba.

No muy lejos de ella Izan repasaba atento las instrucciones. Con 19 años es la primera vez que vota, y también que le toca ir a las mesas. «Hoy me tocaba currar en el restaurante, pero recibí la citación, me hice la prueba del virus y aquí estoy». Fuera, bajo la lluvia, los primeros votantes esperaban su momento de entrar en escena en un 14-F muy particular.