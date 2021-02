Aún duerme la ciudad herida

Salvador Sostres SEGUIR Barcelona Actualizado: 14/02/2021 10:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Barcelona cerrada, herida, perdida, aún duerme tranquila. He tenido que presentarme a las ocho en mi colegio electoral porque me había correspondido ser presidente suplente de una mesa. El presidente titular se ha presentado, he firmado mi asistencia y a las ocho y cuarto, por no volver a la cama, y por hacer algo de provecho ya que estaba levantado, he quedado con mi querido Lluís Gómez para ir a desayunar al hotel Alma.

Las personas inteligentes no duermen demasiado. Duermen poco y mal, y normalmente con ayuda de fármacos. Dormir es rendirse, mi hija lo dice. El cerebro que piensa medianamente bien y rápido, quiere siempre más estímulo, echarse más sobre la vida, echarse mejor sobre el artículo,