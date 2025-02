Linares da por primera vez la espalda al PSOE

Los electores de Linares han votado mayoritariamente al PP en las elecciones autonómicas. En la segunda ciudad en población de la provincia la formación popular ha obtenido el 46,4 % de los votos, en tanto que el PSOE, ganador casi siempre, ha sido la opción escogida por el 21,8% de los votantes, cuya tercera opción ha sido Vox, al que ha respaldado el 12,9 % del electorado.

El corrimiento electoral y el movimiento tectónico se asemejan en que ambos son lentos y ambos tienen la capacidad de generar seísmos. Lo acredita el pobre resultado obtenido por la izquierda en una de las ciudades más zurdas de la provincia. Hay una causa: previsiblemente, el viraje ideológico de Linares comenzó a gatear en 2011, cuando la Junta de Andalucía cerró la factoría de automóviles Santana Motor y los sindicatos de clase aplaudieron la clausura.

Una década después la ciudadanía ha dado la espalda al PSOE, del que le ha costado distanciarse. La desindustrialización y el desempleo ( Linares es la ciudad de más de 50.000 habitantes con mayor tasa de paro de España ) no fue óbice para que en las autonómicas de 2018 fuera la formación más votada. No obstante, el resultado de esa cita aclaró que el apoyo ya no era abrumador. De hecho, el PP quedó solamente a dos puntos de distancia.