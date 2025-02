La noche que Juanma Moreno hizo «historia» en Andalucía

La sede del PP andaluz era una fiesta y no una fiesta cualquiera. Han tenido que pasar 40 años para vivir una noche como la del 19-J . A Juanma Moreno Bonilla no le bastaba con ganar en las elecciones andaluzas del 19-J. Necesitaba una «victoria suficiente» para gobernar sin ataduras ni hipotecas de nadie, sin la compañía de Vox. Y los 58 escaños cosechados –tres más de los que marca el umbral de la mayoría absoluta y uno de ellos de propina al cierre del escrutinio–, dejó cortos todos los sondeos, con la única excepción del realizado por GAD3 para Canal Sur en la jornada electoral.

El rey indiscutible de la noche se hizo de rogar . Cuando cruzó la puerta de la sede regional del PP andaluz para dar cuenta del resultado, a eso de las 23.14 horas y tras fundirse en un abrazo con su consejero Elías Bendodo , las primeras palabras de Juanma Moreno fueron una sucesión de agradecimientos.

« Gracias a los andaluces hoy hemos hecho historia en Andalucía . 58 escaños en nuestro proyecto político», proclamó, casi sin dar crédito, subido en sobre un escenario montado frente al cuartel general de los populares, que no ha conocido noches como ésta durante la autonomía andaluza. «Esos 58 escaños no van significar ni soberbia ni prepotencia, sino eficacia y determinación para que Andalucía progrese» y las familias andaluzas disfruten de mayor bienestar y futuro, aseguró, determinado a «gobernar para todos», pese a su mayoría absolutísima.

Ovacionado por los suyos

A su alrededor cientos de simpatizantes que se arremolinaban ante la sede regional ondeando con fuerza banderas de Andalucía y España, interrumpían el discurso con gritos de «¡presidente, presidente!» . Una de las más entusiastas era Manoli García, una jubilada de Sevilla, armada con sus banderas en la primera fila y que se declaraba de «Juanma de toda la vida». Y eso que el aclamado líder no se hizo con las riendas del PP regional hasta marzo de 2014 cuando Mariano Rajoy le dijo «tú lo has querido» en Sevilla. «Sólo pueden los que creen que pueden, y yo siempre he creído que podíamos en Andalucía hacer una tierra mejor», aseveró Juanma Moreno, al que tal vez se le pasó por la mente aquel recuerdo como una ráfaga.

En 2014, nadie, ni siquiera el propio Moreno, se podía imaginar que iba a llevar una alegría semejante a la sede donde las elecciones autonómicas solían contarse por derrotas , una detrás de otra desde la Transición. A todos ellos los tuvo presentes anoche el vencedor de la noche, al que se le quebró la voz por la emoción al recordar a su padre, ya fallecido, y a «muchos andaluces que soñaron con una noche como ésta».

El esperado escaño 55

Hasta las nueve y media de la noche, los populares estaban instalados en la prudencia. Incluso descreídos del resultado que arrojaba el sondeo a pie de urna de Narciso Michavila, que otra vez no se equivocó. A esa hora, se desató la euforia en el coqueto edificio situado en una céntrica calle de Sevilla dedicada al conquistador San Fernando donde los populares tienen su sede . A esa hora, en la sala de prensa se escucharon los gritos de júbilo procedentes de la segunda plant a, donde estaba encerrado siguiendo el escrutinio desde las ocho de la noche el presidente andaluz, Juanma Moreno, junto a sus más fieles, entre ellos la secretaria general, Loles López ; el coordinador general, Antonio Repullo , y el portavoz del PP andaluz, Ramón Fernández-Pacheco .

Con el 44,6 por ciento de los votos escrutados , la web que actualizaba los datos del escrutinio le daban los ansiados 55 escaños, el único veredicto que le garantizaba el éxito absoluto, la llave de un Gobierno en solitario. La marca que no pudo conseguir Javier Arenas , en marzo de 2012, la única vez que el PP ganó unas elecciones autonómicas, pero no gobernó porque el PSOE e IU sumaban más escaños . Arenas acudió a la sede pasadas las diez y media de la noche, quizás para quitarse la espina que llevaba años mortificándolo por persona interpuesta. Con el 64,9 por ciento, habían roto esa frontera psicológica al conseguir el escaño 56.

En sus agradecimientos no se olvidó de Alberto Núñez Feijóo por haber estado «ayudando, colaborando y entendiendo lo que es Andalucía» . «Hemos mandado el mensaje al conjunto de España de que hay otra forma de hacer las cosas y que este proyecto es de presente y futuro», señaló.

La apabullante victoria de Moreno en una tierra que no recordaba lo que es una mayoría absoluta desde el año 2008 con Manuel Chaves, no sólo lo proyecta como el indiscutible líder regional del partido que ahora dirige su amigo Feijóo, sino que lo convierte en la principal referencia institucional de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus recetas. Aun en la cresta de la ola, él se comprometió a que no se le suba el éxito a la cabeza. «Os pido que ante esta contundente victoria, de toda Andalucía, seamos serenos y humildes, porque esta es nuestra forma de entender la política y la vida», declaró exultante.

Moreno, que se ha labrado un perfil de presidente moderado y centrado, prometió no dejar de serlo ahora que gobernará sin apoyo de ningún otro partido, ni siquiera de Ciudadanos, su socio de Gobierno hasta ahora y al que ha devorado electoralmente. « Soy consciente de la enorme responsabilidad que voy a asumir , soy consciente de que voy a gobernar para todos. Sabemos gobernar para todos y para toda Andalucía», subrayó Moreno. Aseguró que todos los andaluces podrán dormir «tranquilos», los que los han votado y los que no.

El dirigente popular exhibió ante el escenario la bandera de Andalucía que le regalaron dos niños en el mitin de comienzo de la campaña electoral en Málaga. « La llevo hasta el último día. Ha sido un talismán» , recordó.

La fiesta se prolongó luego en un local cercano a la sede. «A partir de mañana, a trabajar, a trabajar, a trabajar », concluyó con la voz rota por una euforia incontenible. Andalucía ha cambiado de ciclo definitivamente y parece que va a ser por mucho tiempo.