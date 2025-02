¿Cómo puedo saber dónde me toca ir a votar el 19-J?

Llegó el día. Los andaluces están llamados a acudir a las urnas en este domingo 19-J después de que, desde hace meses, se estuviera barruntando si iba a haber o no adelanto electoral. Finalmente, así fue. Juanma Moreno, el presidente de la Junta durante los últimos cuatro años, apostó por llevar las elecciones de Andalucía a antes del verano, de modo que ahora los ciudadanos son los que deben decidir quién quieren que sea su representantes desde este domingo.

Y para ello los andaluces deben acudir a los distintos colegios electorales para depositar allí sus papeletas. El problema existe cuando algunos no saben exactamente a qué lugar deben ir, ya sea porque no les llegó la tarjeta censal en su momento o porque la han perdido y no recuerdan hacia dónde deben dirigirse. Pues bien, llevando a cabo los siguientes pasos, todos los andaluces podrán saber dónde les toca ir a votar este 19-J.

Lo primero, como ya hemos comentado, es atender a la tarjeta censal. Se trata de un documento que se comenzó a mandar el pasado 23 de mayo a los domicilios de todas las personas con derecho a votar. Pero es cierto que algunas veces existes errores en el envío o que los propios ciudadanos terminan perdiéndola. Por ello, existen otras vías para conocer esta información.

Captura de la web del Instituto Nacional de Estadística ABC

La más rápida y útil es la de la web del Instituto Nacional de Estadística . Ahí, y sin necesidad de firma electrónica ni de ningún tipo de contraseña, se puede realizar la consulta de una forma muy fácil y rápida. Únicamente son obligatorios tres datos aunque, lógicamente, si se introducen más, es más fácil llegar a la información deseada. En primer lugar es necesario introducir la provincia en la que se está censado. Seguidamente, hay que indicar el municipio. Y la tercera casilla que hay que rellenar es la de ‘Inicial Apellido 1’.

Dada esta información, la cual se puede acompañar de otra como el nombre de la calle/vía y el número del portal, debe pincharse en buscar y, automáticamente, saldrá un listado con posibles direcciones. Al clicar sobre la que corresponda con la persona en cuestión saldrán los datos requeridos. Es decir, no sólo aparecerá el colegio electoral al que debe acudir el ciudadanos, sino que, además, también conocerá la mesa exacta en la que depositará su voto.

Otras opciones

Más allá de la tarjeta censal y de la web del Instituto Nacional de Estadística, existen otras vías, también rápidas al ser por Internet, en las que encontrar la información deseada. Por ejemplo, en la web del Ayuntamiento de Sevilla hay que pinchar en este enlace y rellenar calle, número y apellido primero o inicial.

Captura de la web del Instituto Nacional de Estadística ABC

En el Ayuntamiento de Granada , por su parte, sólo es necesario introducir el DNI de la persona en cuestión para que se pueda ver en la web la dirección del colegio al que se debe acudir para ejercer el voto.

Captura del Ayuntamiento de Sevilla ABC

Cualquier cambio en los datos de la mesa o del local electoral, posterior al informado en la tarjeta censal, debería haber sido comunicado a los ciudadanos afectados por la Delegación provincial de la Oficina del Censo electoral mediante correo postal a los electores.