El suculento botín estratégico que Putin espera arrancar de Ucrania

En la agenda de Putin ningún movimiento es desdeñable , y muchas teorías se barajan sobre los porqués de la invasión de Ucrania. Una de las piezas que ha entrado en juego en ese rompecabezas son las abundantes reservas de litio, un material estratégico ... en la nueva economía, que este país atesora en su territorio. «Teniendo en cuenta las reservas probadas y los recursos esperados de litio, Ucrania puede ser considerado el país más rico del mundo. Puede cubrir por completo sus propias necesidades y suministrar litio al mercado de Europa» , aseguraban Svitlana Vasylenko y Uliana Naumenko, investigadoras de la Academia Nacional de las Ciencias de Ucrania , en un informe titulado ‘Perspectivas de desarrollo de la base de recursos de litio en Ucrania’ , publicado tan solo tres días antes de la incursión bélica rusa.

A finales del año pasado Rusia ya estuvo tanteando al que apodan el triángulo del litio: Bolivia, Chile y Argentina , para alcanzar un acuerdo. Había estrechado lazos con Bolivia en octubre, y en Chile, la corporación estatal rusa Rosatom planeaba comenzar con la producción de litio en 2023, para hacerse así con el 10% del mercado global de litio para 2030. Al mismo tiempo, Moscú buscaba abrirse espacio en la producción de baterías. Hasta que cambió de socio, pero no de objetivos, firmando un acuerdo con Argentina, que ahora está en suspenso. Uranium One, subsidaria de Rosatom , declaraba en noviembre tras el acuerdo: «El desarrollo de esta línea de negocio es estratégicamente importante para Rosatom. Actualmente estamos evaluando otros depósitos de metales raros e importantes» .

Todo ello muestra el valor que para Rusia tiene jugar un papel relevante en el mercado del litio. Para Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas y general de brigada retirado , el «litio no es la razón principal del conflicto, pero puede haber influido en el reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Donestk y Luhansk, y en que ahora Rusia intente aumentar el territorio de estas dos repúblicas ». Los mayores yacimientos de litio, según desvela el informe de las científicas están en estas dos regiones, autoproclamadas independientes de Ucrania y prorrusas.

Donbás, punto clave

Concretamente las investigadoras especificaban que las principales reservas de este metal se encuentran en la región del Donbás ( territorio común de Donetsk y de Luhansk), y en un territorio conocido como el ‘Escudo Ucraniano’, en el centro de Ucrania. Y la revista Scientific Collection Interconf evidenciaba que los depósitos ucranianos podrían alcanzar las 500.000 toneladas de óxido de litio.

Así, la región del Donbás se revela como un territorio estratégico porque es un punto especialmente industrializado del país y a su vez dispondría de grandes reservas del ‘oro blanco’. Por eso, Mira Milosevich, del Real Instituto Elcano , afirmaba recientemente en Euronews que «Putin está realizando el atraco del siglo».

Y lo cierto es que en el panorama actual la ambición por el litio aumenta con la demanda de vehículos eléctricos y de aparatos electrónicos con baterías recargables de litio. B en Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de inversión eToro , explica que los precios del litio se han disparado más de un 450% en los últimos doce meses. A su vez, las ventas mundiales de vehículos eléctricos se han duplicado, y se prevé que esta tendencia se acelere.

Aspiraciones

Óscar Miguel, subdirector de Cidetec Energy Storage , explica que, para Europa, este viaje a la electrificación de la movilidad es una oportunidad, como gran fabricante de vehículos y en otros sectores relacionados. Pero también supone un gran reto, ya que el Viejo Continente debe erigirse como fabricante de baterías para no depender de proveedores asiáticos. Pero los recursos minerales para fabricar esas baterías son limitados , y hay mucha expectación con las ideas de explotar los yacimientos que hay en la Península Ibérica o en Portugal. «El hecho de que Ucrania tenga unos depósitos significativos de litio podría hacer a Europa más sólida y de verdad más autónoma» , indica.

El informe de las investigadoras ucranianas destaca además que los depósitos más pequeños de litio también tienen su atractivo porque no tiene un entorno que dificulte su explotación. De ahí que antes del conflicto la empresa australiana European Lithium y la china Chenxin Lithium ya competían por explotar estos recursos en Ucrania.

Rod Schoonover, exdirector de medio ambiente y recursos naturales del Consejo Nacional de Inteligencia , declaraba en marzo al The New York Times que la riqueza en litio de Ucrania no es el motivo de la invasión, pero reconocía que «hay una razón por la que el país es tan importante para Rusia» , y tiene que ver con su base mineral. Ucrania tiene el 10% de las reservas mundiales de hierro, el 6% de titanio y el 20% de grafito. Y cerca de la frontera rusa, hay una cuenca de esquisto negro con grandes cantidades de carbón y metano. Una riqueza natural de materiales estratégicos que seguramente estuvo en la mente de Putin cuando lanzó su ejército sobre el territorio ucraniano.