Vendée Globe La flota es una caravana que se estira 5.500 millas a lo largo de los océanos Índico y Pacífico Yannick Bestaven le ha propinado 70 millas a Charlie Dalin en 24 horas. «Voureau Valle 2» fondeado en la isla Macquarie. Jérémie Beyou ha recortado cien millas a Manuel Cousin

La flota Vendée Globe navega en la 42ª jornada vuelta al mundo en solitario, la cual se estira unas 5.500 millas a lo largo del océano Índico y parte del océano Pacifico. El primer IMOCA, de los 27 que siguen en regata (zarparon 33 desde Le Sables d´Olonne el pasado 8 de noviembre), que ha cruzado el antimeridiano ha sido el «Maître CoQ IV» de Yannick Bestaven, sobre las 13 horas de este domingo (20 de diciembre de 2020); ahora ya navega en longitudes “oeste”.

El antimeridiano, el meridiano 180°, fue en lo que se basó Julio Verne cuando escribió la novela “La vuelta al mundo en ochenta días”, y lo que le valió al personaje Phileas Fogg completarla en 79 días en vez de 80 porque había adelantado su reloj en vez de retrasarlo 24 horas al cruzar hacia el este el antimeridiano.

Sobre la carta el «Maître CoQ IV» se encuentra en el paralelo 55° 68´Sur y en el meridiano 179° 49´48´´Oeste; así que Yannick Bestaven tiene que cruzar 178° hacia el este para llegar a Le Sables d´Olonne, que en realidad le quedan 10.849 millas náuticas hasta la línea de llegada previo paso por cabo Hornos, que lo tiene a 3.800 millas de distancia.

Yannick Bestaven lleva cuatro días seguidos como líder de la flota, y poco a poco se ha ido reforzando al incrementar en 70 millas más su ventaja sobre el «Apivia» de Charlie Dalin; que hoy lo tiene a 123 millas en segunda posición. Las condiciones de viento favorables para el «Maître CoQ IV» son las que le han reportado más ventaja, mientras que «Apivia» y «LinkedOut» han tenido que realizar muchas trasluchadas seguidas.

Los tres primeros de la flota y el grupo de “cazadores” se mueven en una distancia de 800 millas camino de Cabo Hornos, sobre una ruta incierta por las aguas australes del Pacifico.

Entre los “cazadores” el «Voureau Valle 2» ha fondeado en la costa este de isla australiana Macquarie, su patrón intentará solventar una lista de averías principales que le permitan cruzar el Pacifico sur con seguridad. Por ahora ha podido reparar parte del problema del carril de la vela mayor en la parte superior del mástil, de hecho, ha llegado a la isla navegando solo con el foque 3 porque la mayor no la podía izar a tope y la tenía sobre la cubierta del barco.

Boris Herman es el que tira de los “cazadores” en cuarta posición; quinto y sexto siguen Jean Le Cam y Benjamin Dutreaux, y en el octavo puesto Isabelle Joschke que también ha tenido que hacer malabarismos en su barco MASCF con sus problemas cuando las velas no se desenrollan bien, etc.

Para Isabelle la Vendée Globe es como un continuo tobogán: “En esta regata, hay momentos en que subes anímicamente, cuando va muy bien desde el punto de vista deportivo, y luego "badaboum", hay algo mal y hay que arreglarlo. Todos estamos en la misma situación. Es difícil medirte a ti mismo. He tenido mucha suerte de poder volver a la flota, que es lo que me hace un buen pescador y lo que me hace estar lista para todo. En la regata, acelera, se detiene, comienza de nuevo, ¡se detiene de nuevo! Tengo que adaptarme. Es mejor comparado con las primeras semanas de navegación. Si tengo un daño, sé que, en los rangos, podría perder un vagón, pero también sé que puedo recuperarme, así que me afecta un poco menos”.

Kito de Pavant, que ha participado en tres ediciones Vendée Globe, destaca la actuación de Isabelle Joschke: “… ha realizado un gran trabajo actualizando su barco de 2007, mejorado por el equipo de Alain Gautier, y que todavía tiene muchos activos hasta el final de la regata…”.

A 3.571 millas del líder, en el puesto 21 Jérémie Beyou sigue recortando millas con su velero «Charal» sobre los participantes que se va encontrando en su lucha por acercarse lo máximo posible al gran grupo de IMOCAS. En el punto de mira tiene al «Groupe Setín» de Manuel Cousin, al cual en las últimas 24 horas le ha recortado más de cien millas, estando ahora a 180 millas de su posición.

“Sigo avanzando bien, y todavía me mantengo delante del frente con vientos de popa, se ha reforzado un poco más. Esta mañana voy navegando entre los 29 y 33 nudos de velocidad, y el sol ha vuelto.

Estoy trabajando de acuerdo con mi ritmo y estoy tratando de encontrar el correcto. He tenido algunos problemas técnicos esta mañana y el barco frena enseguida cuando hay algo que resolver. Tenemos que asegurarnos de que todo funciona a bordo. Mi objetivo a largo plazo es hacer un buen progreso y mantener el barco en buenas condiciones hasta que lleguemos al Cabo de Hornos. Quiero que esté al 100% de su potencial para la escalada de vuelta por el Atlántico, que pueda aprovechar todas las opciones y no se arrepienta. He sido capaz de reducir la distancia con los barcos de delante, eso será mejor seguro, pero ese no es el objetivo principal. Al lado los chicos y chicas están navegando bien, Kojiro (Shiraishi) ha aumentado el ritmo y está aguantando, notablemente Pip Hare que está navegando magníficamente bien y está haciendo buenas trayectorias. No es tan simple como parece”.