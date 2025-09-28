Bermúdez de Castro/Pardo (Snipe) y Wizner/De la Fuente (420) ganan en Coruña

La Semana Abanca, referencia nacional en regatas multináuticas, clausuró este fin de semana una doble cita histórica para la náutica gallega. Mientras en la bahía herculina se disputaban las Abanca Sailing Series con el Trofeo Cidade da Coruña en juego para las clases 420 y Snipe, en el Parque Náutico de Galicia (Castrelo de Miño, Ourense) concluía el Trofeo Deputación de Ourense de Optimist, junto con los Clinic Aceites Abril de Vela y Piragüismo.

Tras un sábado condicionado por la falta de viento, la jornada del domingo ofreció las condiciones ideales para la competición, con un nordés de 10 a 15 nudos que permitió completar cuatro mangas adicionales, sumando un total de cinco pruebas disputadas entre ambas jornadas.

En la clase Snipe, la victoria fue para los recientes medallistas de bronce en el Europeo de Vilamoura, Roberto Bermúdez de Castro y José Ramón Pardo (CN Marina Coruña), que dominaron con autoridad. La segunda plaza correspondió a Jorge y Marta Tábara (RCN Coruña), mientras que el podio lo completó la tripulación de la Comisión Naval de Regatas de Ferrol.

En 420, el triunfo fue para los vigueses Luis Wizner Pérez-Lafuente y Celia de la Fuente (RCN Vigo), por delante de Aitana Pérez y Laura de la Fuente (Monte Real Club de Yates – RCN Vigo). El bronce se lo adjudicaron Esteban Martínez de la Colina y Juan Maciñeira, que lograron superar en la última jornada a Iturrioz-González.

En paralelo, en Castrelo de Miño se puso punto final al Trofeo Deputación de Ourense de Optimist, junto a los Clinic Aceites Abril, que reunieron a jóvenes regatistas y palistas en una cita marcada por la formación y el carácter multidisciplinar.

La Semana Abanca demostró una vez más su capacidad para unir competición, formación y divulgación, reforzando su papel como gran escaparate náutico de Galicia y de España.

La próxima parada del circuito será en la ciudad de Vigo, con la celebración del Trofeo Internacional Vila de Bouzas, bajo la organización del histórico Liceo Marítimo de Bouzas.

