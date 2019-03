Kitesurf Alex Climent, primer lider de las Formula Kite Spain Series 2019 La bahía de Palma no defrauda y ofrece unas condiciones inmejorables en la jornada inaugural

El Embat no ha querido perderse el inicio de esta temporada de las Formula Kite Spain Series 2019 soplando con unas intensidades entre 8 y 12 nudos lo que ha permitido al comité de regatas completar todas las pruebas programadas del día.

No obstante, el gran protagonista del día ha sido Alejandro Climent que se ha adjudicado de manera contundente los cinco primeros de la jornada sin dar opciones al resto de la flota. Desde la primera a la última manga del día, Alex Climent ha liderado cada una de las mangas de principio a fin firmando una clara declaración de intenciones para esta nueva temporada.

Ya en el Club Náutico Arenal, Climent declaraba “Estoy muy contento de comenzar de esta forma y más, con el trabajo que ha habido detrás durante los últimos meses en Dubái y preparando el mundial. Estoy viendo que todo el esfuerzo y los entrenamientos están en la buena dirección mejorando poco a poco. Una cosa también evidente es que el resto de la flota también está subiendo de nivel pero por suerte, yo también sigo evolucionando y logro mantenerme delante.”

Respecto a la bahía de Palma, Alejandro Climent ha comentado “El campo de regatas ha sido una pasada. Es un campo muy táctico donde tienes que estar muy pendiente a los roles y no es un “Follow The Líder”, con lo que lo hace mucho más divertido. Respecto al viento, hemos tenido un poco de todo. Yo personalmente iba un poco fuerte con la 21 todo el rato pero al ponerla Gunnar, me he visto un poco obligado.”

Otra de las sorpresas de la jornada ha sido la inscripción en el último momento de Florian Trittel, otro de los grandes de la Formula Kite en España encontrando un hueco en su agenda de preparación olímpica para participar en las Formula Kite Spain Series. Y después de un tiempo sin navegar en la clase, su reencuentro ha sido emocionante. Con tres terceros y dos segundos se coloca tercero en la general provisional de esta parada de Mallorca a tan sólo un punto de Gunnar Biniasch, que ha destacado por el gran nivel que ha demostrado hoy en la bahía de Palma.

Trittel, transmitía su positivismo después de las pruebas del día “La vuelta a la Formula Kite ha sido muy buena, más o menos como me esperaba ya que evidentemente no estoy al nivel de Alex pero bueno, al final he venido para pasármelo bien y volver a unirme a la flota y me ha hecho ilusión ver que el nivel, en general, ha subido, lo que es fenomenal. Hoy me he venido arriba y espero poder seguir encontrando los huecos en mi agenda para participar en las Formula Kite Spain Series.”

Por su parte, Gunnar Bisniach ha iniciado las Formula Kite Spain Series 2019 de manera brillante aunque ha sufrido un poco más cuando las condiciones de viento han sido más ligeras “Estoy muy contento con mis resultados. He cometido algunos pequeños fallos tácticos pero he estado cerca de Alex en casi todas las mangas que es muy bueno. Ahora estoy segundo en la general provisional, el foil funciona bien, la cometa funciona bien y el campo de regatas es bueno por lo que estoy super feliz.”

Mañana las previsiones vuelve a ser de un viento térmico de 10 nudos por los que se espera que se vuelva a cumplir la agenda de mangas programadas.

Son patrocinadores de las Formula Kite Spain Series Tarifa Water Sports Plastic Free, Foil Boards, Rooster Sailing, Awesome Maps, Vivida Lifestyle, F One, Lip Sunglasses, Dr. Fish, Prime Lines, Pocket Kites, Ugo Kite, Island Tribe y Kite Idea.