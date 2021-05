Nadal: «Echo de menos la juventud, pero no tengo nostalgia»

Enrique Yunta SEGUIR Actualizado: 02/05/2021 15:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estrenada ya la primavera con el mordisco en el Godó, Rafael Nadal prepara a conciencia el Mutua Madrid Open, torneo cinco veces conquistado y próxima estación de este viaje por la tierra europea que siempre termina en París. El español, instalado en la burbuja, trabaja en doble sesión en la Caja Mágica y busca sensaciones, al alza después de le evolución en Barcelona. Este domingo, como de costumbre, atendió a la prensa y trató los siguientes temas.

Gira por la tierra: «Es verdad que en esta parte de la temporada he acostumbrado a jugar bien. No he jugado mucho en tierra este año para analizar este momento, pero me emocionan estos torneos, cerca de casa, torneos que son historia de nuestro deporte. Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros… disfruto mucho en esos eventos».

Cambio de fecha de Roland Garros: «Te lo diré en un mes. No sé, no veo mucha diferencia. Para mí, en el pasado las cosas salieron muy bien tal y como estaba. Pero el año pasado fue totalmente diferente. La situación es la que es en el mundo, pero lo negativo es que tenemos una semana menos entre Roland Garros y Wimbledon. Para mí, no supondrá mucho cambio el que se haya movido Roland Garros».

Madrid y sus dificultades: «Madrid es un torneo difícil para mí, el más complicado. Juego en casa, con la grada otra vez, y significa mucho para mí. Pero sí, en términos tenísticos es más complicado, menos control de bola, es más difícil mantener el control de tu juego, pero también he tenido momentos exitosos».

Actitud: «Creo que soy un tipo tranquilo fuera de la pista y dentro intento dar lo mejor con actitud positiva y con control. Juego con pasión, con los objetivos claros y por amor al juego. Así ha sido siempre en mi carrera. Tengo la pasión necesaria para trabajar cada día y luego competir».

Estado actual: «Es otra oportunidad para mí, tierra, en casa, con algo de público… Estoy emocionado con ello. Tengo que competir al mejor nivel desde el principio. Barcelona fue importante para mí, sin jugar al mejor nivel conseguí otro título importante en mi carrera, me da confianza».

Final de Barcelona: «Fue un partido de tres horas y 40 minutos contra un gran rival. Perdí pronto en Montecarlo y trabajé para estar listo, ganar en Barcelona es importante, mi duodécimo trofeo ahí. Vivo mi carrera con pasión y el resultado lo ves cuando ganas un partido como ese».

Jugar con público: «Es importante para todo el mundo. Pero para los jugadores que hemos conseguido todo, la grada quizás es más importante que para los otros».

Sensaciones: «Me siento bien. Me entrené bien, hice doble sesión el viernes, doble sesión el sábado y hoy, probablemente, también. Más de tres horas diarias. Me siento bien, con ilusión, contento de estar aquí en Madrid. Es una pena que no nos dejen salir a pasear, pero son normas de la WTA, confinamiento estricto, pero al menos tenemos público y eso ayuda a nivel energético a tolerar todo lo demás».

Calendario: «Va a ser mi cuarto evento del año. Es lo que estaba previsto. Es el momento de apretar y hacer un esfuerzo importante en estos tres meses».

Deseo y objetivo: «Lo que me gustaría es ganar. Querrá decir que he hecho muchas cosas bien. Barcelona fue un paso adelante, aquí me gustaría sentir que estoy jugando bien. En general, lo que me gustaría es jugar los máximos partidos posibles. Y que el servicio funcione mejor, recuperar la sensación de control… Todo se reduce a jugar bien. Me gusta analizar las cosas de una manera simple. Tengo que moverme bien, golpear bien…».

Victorias: «El deportista se alimenta de entrenamientos y resultados. Es una realidad. Necesito sentir que estoy jugando bien, que juego partidos y que soy competitivo. Perdí contra Rublev sin jugar nada bien, pero competitivo estuvo y peleé hasta el final. Cuando uno viene jugando mucho y gana partidos, es más fácil encontrar las soluciones. Cuando uno juega poco, es más complicado. Es lo que me pasó en Montecarlo. Ya en Barcelona viví partidos difíciles, con situaciones de tensión. He hecho el camino correcto, pero cada semana es una semana distinta. Tengo que seguir trabajando para darme las opciones de seguir con mentalidad positiva y cumplir objetivos. La semana pasada fue muy trabajada, con ajustes tenísticos, y se terminó con un título. Son los títulos que a nivel interior más valor tienen».

Nostalgia: «Echo de menos la juventud. Todos los años que se han ido sumando no me gusta, pero todo lo demás… Yo he sido siempre bastante coherente y aceptó los momentos de la vida y de la carrera. Son etapas. No tengo nostalgia, me quedo con grandes recuerdos. En 2005 todo era nuevo, era experimentar cada semana sensaciones nuevas. Cuando llevas tantos años, las sensaciones son diferentes, pero no por ello lo vives con menos intensidad. No tengo mucha nostalgia, soy feliz con mi vida. Si echo la mirada atrás y veo todo lo que me ha ocurrido, solo puedo dar gracias. Confiemos en que pueda seguir disfrutando el máximo tiempo posible».