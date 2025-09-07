Por qué Jannik Sinner dio positivo en dopaje y no fue sancionado de inmediato

Jannik Sinner lleva 65 semanas seguidas como número uno del ranking mundial. El tenista italiano, campeón de cuatro Grand Slam (dos veces en el Abierto de Australia, una en el Abierto de Estados Unidos más el Wimbledon de 2025 contra Alcaraz), además de haber conquistado la Copa Davis y las ATP Finals, vivió un 2024 consagratorio al alcanzar la cima del tenis mundial. Sin embargo, también se vio envuelto en una controversia por dopaje.

El jugador nacido en San Cándido, de 24 años, dio positivo por clostebol en dos controles durante el torneo de Indian Wells en marzo de ese año, aunque no fue sancionado tras ser exonerado por un tribunal independiente de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés).

A pesar de ello, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para impugnar esa decisión y solicitó una suspensión de hasta dos años por el uso de esta sustancia prohibida. En un primer momento, el escándalo tuvo escasas repercusiones para el tenista, algo difícil de entender para el público en general, especialmente si se compara con otros casos similares, tanto en disciplinas como el atletismo o el ciclismo, como dentro del propio tenis.

Finalmente, en febrero de 2025, Sinner aceptó una sanción reducida de tres meses para volver a finales de mayo a las grandes citas del tenis mundial. Nada más volver de la sanción disputó dos finales en la tierra batida de Roma y París, ambas perdidas ante Carlos Alcaraz.

¿Qué es la sustancia por la que ha sido suspendido Jannik Sinner?

El clostebol acetato es un tipo de esteroide anabólico que pertenece al grupo de los corticoides. Esta sustancia se encuentra comúnmente en pomadas o aerosoles utilizados para tratar heridas en la piel, como úlceras, quemaduras, lesiones infectadas, sequedad o problemas derivados de la radioterapia. Su precio ronda los 12 euros en farmacias, y suele combinarse con antibióticos. El prospecto del medicamento advierte claramente que su uso sin justificación médica constituye dopaje y puede dar lugar a un resultado positivo en controles antidopaje.

Qué efectos tiene el clostebol y por qué está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje

En los años 80, este compuesto fue empleado por atletas de la antigua República Democrática Alemana para mejorar el rendimiento físico. Sus efectos incluyen un aumento en la masa muscular, mayor fuerza y una recuperación más rápida tras esfuerzos intensos. También estimula la producción de glóbulos rojos, lo cual lo convierte en una sustancia vetada por la Agencia Mundial Antidopaje. Es frecuente que los deportistas la consuman de forma no intencionada, sin saber que está presente en determinados tratamientos. En Italia, por ejemplo, su uso médico es habitual en casos de quemaduras o lesiones cutáneas.

Por qué Jannik Sinner no fue sancionado por dopaje al principio

La versión del tenista apuntaba a que la sustancia le fue transferida de manera accidental por su fisioterapeuta, quien estaba usando una crema con clostebol para tratarse una herida. De acuerdo con la investigación de la ITIA, el fisioterapeuta, Giacomo Naldi, habría aplicado masajes a Sinner sin usar guantes ni lavarse las manos tras aplicarse el producto, lo que habría provocado la contaminación y los posteriores positivos.

Según la newsletter especializada Honest Sports, entre 2019 y 2023 se registraron 38 casos de deportistas italianos que dieron positivo por clostebol. Entre ellos había futbolistas, tenistas, jugadores de baloncesto, e incluso la patinadora artística española Laura Barquero, que entrena en Italia.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, fundada en 2021, se encarga de garantizar que el tenis permanezca libre de prácticas corruptas, abordando no solo el dopaje, sino también problemas como el amaño de partidos. En el informe donde se detallan los motivos de la absolución inicial, la ITIA concluyó que las explicaciones del jugador eran verosímiles y por ello permitió su regreso a las pistas en el Masters 1000 de Roma el 10 de mayo.

La decisión generó polémica, ya que, aunque se consideró que el dopaje no fue intencional, se le retiraron los 400 puntos obtenidos en Indian Wells y el premio económico, lo que sugiere que se reconoció que obtuvo cierta ventaja competitiva en ese torneo.