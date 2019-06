El voleón de Federer que parecía imposible alcanzar

Cumple 38 años en agosto, pero Roger Federer parece estirar su buen estado de forma igual que estiró el brazo para «cazar» una volea que parecía imposible de alcanzar. Stan Wawrinka no tuvo otra opción que aplaudir porque ya casi celebrarba el punto, tan bueno había sido su golpe.

Pero al otro lado de la red, un gato, encantado el suizo por poder desarrollar ese juego de saque y red que tan buenos resultados le da en cualquier otra superficie y que parece también ganjearle buenos momentos en la tierra batida de Roland Garros.

It's like the guy is a magnet to the ball 🤯@RogerFederer manages an incredible lunge and volley to win this point over Stan Wawrinka, earning our @RokitOfficial shot of the day.#RG19pic.twitter.com/QRgKL6N9bO