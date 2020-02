El puntazo de Nadal que dejó a Federer y al español partiéndose de risa

Quien tuviera dudas de que Roger Federer y Rafa Nadal no iban a batir el récord de asistencia a un partido de tenis, es que no conoce el tirón de los dos tenistas con más Grand Slam de la historia. Lo consiguieron en un encuentro solidario en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), donde congregaron a 51.954 espectadores y compartieron pista con el magnate Bill Gates y el cómico Trevor Noah.

El choque, bautizado «The Match in Africa», estaba organizado por la Fundación Roger Federer con la meta puesta, aparte de en pulverizar el récord, en recaudar más de un millón de dólares para sus proyectos educativos en el sur de África. Ese objetivo también se batió y los fondos obtenidos alcanzaron los 3,5 millones de dólares.

Sobre la pista, los dos genios de la raqueta dejaron imágenes para el deleite de los amantes al tenis. Sin la presión de la competición, Federer y Nadal mostraron algunos de sus mejores trucos y se divirtieron como los dos amigos que son, al margen de la dura carrera que mantienen por ser el más laureado de la historia de este deporte -con permiso del tercero en discordia, Novak Djokovic.

Aunque el partido de exhibición lo ganó Federer (6-4 3-6 6-3), uno de los mejores puntos lo protagonizó el español. Primero salvando una pelota que fue directa a su cuerpo y luego con una volea girando sobre sí mismo que sacó la mejor sonrisa a su rival y provocó la carcajada del español.

