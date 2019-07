Actualizado: 10/07/2019 18:01h

Actualizar

40 - 40 SET 1 3 - 5

Sam Querrey con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Ace de Sam Querrey con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal DOS BOLAS DE SET PARA RAFA NADAL! 15 - 40 SET 1 3 - 5

Sam Querrey estrella su golpe de derecha en la red

15 - 30 SET 1 3 - 5

El revés de Sam Querrey se va fuera 15 - 15 SET 1 3 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Sam Querrey y consigue el punto 15 - 0 SET 1 3 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red CONSIGUE EL PUNTO RAFA! Le costó algo más, estando algo más despistado y cometiendo muchos errores, pero terminó rehaciéndose para lograr su quinto juego en este primer set! Buena gestión de su tensión para mantener la ventaja. 0 - 0 SET 1 3 - 5

Sam Querrey estrella su golpe de revés en la red

40 - ADV SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Sam Querrey y consigue el punto Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 40 - ADV SET 1 3 - 4

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Sam Querrey Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Sam Querrey se va fuera Bola de break para Querrey! Domina en la red el americano al balear ahora!

ADV - 40 SET 1 3 - 4

Revés desde el centro de la pista de Sam Querrey que supera a Rafael Nadal 40 - 40 SET 1 3 - 4

Buen derechazo desde la red de Sam Querrey que supera a Rafael Nadal Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Sam Querrey 30 - 30 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Sam Querrey se va fuera 0 - 15 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Sam Querrey y consigue el punto Juego para Sam Querrey! Tercer descanso del encuentro. El americano sabe que va a tener muy complicado romper el saque de Nadal, quien ya se encuentra con ventaja en el partido y ahora saca para el 5-3. Saque plano de Sam Querrey, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 15 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Sam Querrey se va fuera

Saque plano de Sam Querrey, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 0 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Ace de Sam Querrey con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 4-2 PARA NADAL! Querrey gana al servicio, pero sufre con el gran resto de Rafa, pero cuando es el balear quien saca, no es capaz de hacer nada el estadounidense! 0 - 0 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Sam Querrey y consigue el punto

0 - 40 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Sam Querrey se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Sam Querrey no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Sam Querrey se va fuera Tremendo el saque de Querrey! Ya suma siete servicios directos ante Nadal, que ni siquiera intenta llegar a ellos ante la gran potencia con la que saca el estadounidense. La mejor noticia que le podía pasar al balear es el break ya sumado. Ace de Sam Querrey con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

Ace de Sam Querrey con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 15 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Sam Querrey se va fuera Ace de Sam Querrey con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal CONFIRMA BREAK! Tremendo último golpeo casi imposible de Rafa que forzó el error con la volea de un Querrey que, a este nivel, no puede hacer nada contra el balear!

0 - 0 SET 1 1 - 3

La volea de Sam Querrey se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Sam Querrey se va fuera 0 - 30 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Sam Querrey y consigue el punto 0 - 15 SET 1 1 - 2

Sam Querrey estrella su golpe de derecha en la red BOLA DE BREAK! Consigue romper el saque el mallorquín para ponerse 2-1 en el primer descanso del partido! Sacará ahora para ponerse 3-1. Buen resto de Rafa, que consiguió devolver buenos drives para que el estadounidense no pudiera enganchar bien la devolución.

0 - 0 SET 1 1 - 2

Sam Querrey no consigue superar la red con su volea BOLA DE BREAK PARA RAFA! 30 - 40 SET 1 1 - 1

Sam Querrey estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 1 1 - 1

El revés de Sam Querrey se va fuera Ace de Sam Querrey con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

Ace de Sam Querrey con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 15 SET 1 1 - 1

El revés de Sam Querrey se va fuera Juego en blanco para Nadal! Tremendo poderío del balear para conseguir tres errores forzados al saque y un ganador al final para sentenciar su primer servicio. 0 - 0 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Sam Querrey y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Sam Querrey se va fuera

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Sam Querrey se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Sam Querrey se va fuera Primer juego para Querrey! Comenzó bien Nadal, pero ha logrado el americano dos saques directos y vencer al de Manacor con dos ganadores que le permiten lograr el primer punto del partido. Ace de Sam Querrey con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 40 - 15 SET 1 0 - 0

Sam Querrey con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto

Ace de Sam Querrey con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 15 - 15 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sam Querrey que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 1 0 - 0

El revés de Sam Querrey se va fuera COMIENZA EL PARTIDO! Ya salen los dos tenistas a la pista de juego! Londres está preparada para ser testigo de otro encuentro más de Rafa Nadal! Veremos si el de Manacor consigue el pase a las semifinales y verse las caras con Roger Federer o Kei Nishikori! Vamos con el encuentro!

Así que no se vayan muy lejos! Un puesto en la semifinal está en juego! Rafa Nadal es claro favorito para ganar el choque, pero Sam Querrey no se lo pondrá fácil al balear! Les esperamos en breves instantes, tras el fianl del encuentro entre Guido Pellea y Roberto Bautista, en el que el español va a hacerse con la victoria, salvo sorpresa, para medirse a Djokovic en la primera semifinal de esta edición de WImbledon! No solo eso, sino que el camino del americano ha sido más duro hasta llegar al enfrentamiento con Rafa Nadal. Si bien eliminó a Dominic Thiem en primera ronda, que ya es muy complicado, tuvo que seguir sudando sangre para ganar a Rublev, Millman y Sandgren. En hierba tampoco domina demasiado Querrey después de disputar 101 encuentros en su carrera previos a este torneo londinense. De ellos, solo ganó el 63% (64 triunfos y 37 derrotas). Más difícil lo tiene Sam Querrey, siendo esta la segunda mejor actuación del estadounidense en Wimbledon tras su clasificación a las semifinales de 2017, en las que cayó ante Marin Cilic. Ha disputado 11 ediciones del campeonato inglés. El manacorí se presenta a estos cuartos de final continuando su gran estado de forma esta temporada. Y lo ha hecho tras vencer a Sugita, Kyrgios, Tsonga y Sousa con tremenda solvencia.

De 13 participaciones el torneo británico, Rafa Nadal consiguió llegar a los cuartos de final en seis ocasiones Superando todas ellas. Además, parece que a Rafa se le da muy bien jugar contra tenistas norteamericanos en Wimbledon, puesto que el balear se ha enfrentado contra siete de ellos, repitiendo únicamente contra Mardy Fish, y ha vencido en los ocho partidos ante los estadounidenses. Se unirá Sam Querrey a esta lista? Es la segunda vez que se enfrentan en un Grand Slam tras el encuentro disputado en el US Open de 2008, en el que Rafa Nadal se alzó con la victoria tras disputar cuatro sets: 6-2, 5-7, 7-6 y 6-3. Esta es la sexta ocasión en la que se ven las caras estos tenistas, con el balance claramente favorable para Rafa Nadal, que se impuso en cuatro de los cinco encuentros previos. Sin embargo, el triunfo de Sam Querrey fue en su último partido, en 2017, en la final de Atapulco. Muy buenas tardes a todos! Seguimos con Wimbledon! Seguimos con un nuevo partido de Rafa Nadal en el torneo británico por excelencia! Hoy, el balear se enfrenta al estadounidense Sam Querrey!