Mutua Madrid Open Nadal: «La base es buena, falta añadir algún ingrediente» El español está contento con su evolución en Madrid, aunque se pide un salto de nivel para el duelo ante Wawrinka

Rafael Nadal mantiene un buen ritmo en el Mutua Madrid, satisfecho de cómo le van las cosas. Después de un estreno cómo ante Felix Auger-Aliassime, el español superó este jueves a Frances Tiafoe por 6-3 y 6-4 y se planta en cuartos de final, en donde le espera Stan Wawrinka. El campeón de 17 grandes asegura que las cosas van bien, pero que ahora viene lo serio.

«Ha sido un buen partido, he hecho un buen primer set. He sabido sufrir cuando ha tocado y en líneas generales no he cometido muchos errores. Con el drive, me he sentido cómodo. Hoy había más ritmo, con puntos buenos. El servicio ha funcionado bien, y eso es importante en esta pista. Mañana toca un partido de alta exigencia contra uno de los mejores jugadores. Espero estar al nivel que necesito para competir bien».

Le toca jugar otra vez de noche, esta vez a las 21.30 horas, pero Nadal no le hace ascos al horario. «Mejor jugar bien y ganar. Pero si me preguntas en Roma, por ejemplo, que es el único torneo como este con sesión de noche en tierra, prefiero jugar de día. Aquí, con la altura, la pista es viva y rápida de noche y de día, no hay tanto cambio».

El mallorquín se va relajando y acepta que está mucho mejor que hace unas semanas. «Personalmente, me siento muy bien. A partir de esa base, todo lo demás se puede conseguir. Todo el mundo necesita estar con la energía suficiente para avanzar, y yo estoy con la ilusión y las ganas. No soy un gran creyente en que las cosas cambian de la noche a la mañana, cambian poco a poco y más cuando uno viene de un proceso complicado. Y para mí la estabilidad es muy importante. No he hecho cosas increíblemente buenas, pero no he hecho ninguna mala. La base es buena y se trata de añadir ingredientes. Si lo hago rápido, espero competir estas semanas y también en Roma».

El rival del viernes, Wawrinka, es un enemigo complicado, y más después de los resultados que ha cosechado en Madrid. En octavos eliminó a Kei Nishikori en dos sets y parece estar cerca del Wawrinka de toda la vida. «Está acostumbrado a jugar partidos de alta exigencia, no es nuevo ni para él ni para mí. Nos conocemos bien y hay que dar el máximo, o subimos el nivel o será muy difícil».

Y todo sucede en Madrid, en la Caja Mágica, siempre llena cuando juega el héroe. «La grada me da ese puntito extra de adrenalina que espero que me ayude a dar esos pasos que voy necesitando».