Actualizado: 09/05/2019 19:47h

Actualizar

30 - 0 SET 1 1 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Frances Tiafoe que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Juego en blanco para Nadal y ya van dos. En este ha caído el primer 'ace' del partido. Buenas sensaciones para el balear que mira satisfecho a su equipo técnico. Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Frances Tiafoe 0 - 30 SET 1 1 - 1

Frances Tiafoe estrella su golpe de revés en la red Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera Gana su servicio Tiafoe tras una gran dejada. Empata el partido que acaba de empezar. 0 - 0 SET 1 1 - 1

Frances Tiafoe con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto

40 - 30 SET 1 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Frances Tiafoe se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Frances Tiafoe que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Reves paralelo de Nadal para poner el 15-15 en el segundo juego. 15 - 15 SET 1 0 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Frances Tiafoe y consigue el punto

15 - 0 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Primer juego en blanco para Nadal. No dio opción al norteamericano. Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 40 SET 1 0 - 0

El revés de Frances Tiafoe se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Frances Tiafoe se va fuera

Comienza el partido!! Primer punto para Nadal 0 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Frances Tiafoe se va fuera Ya estan los dos tenistas sobre la pista Manolo Santana. Calientan Nadal y Tiafoe. El mejor de este Nadal-Tiafoe se cruzará en cuartos con el mejor del choque entre el japonés Kei Nishikori y el suizo Stan Wawrinka. El mejor de este Nadal-Tiafoe se cruzará en cuartos con el mejor del choque entre el japonés Kei Nishikori y el suizo Stan Wawrinka.

Frances Tiafoe, de raíces familiares en Sierra Leona, tiene una bonita historia por detrás. De origen humilde, su padre se encargaba del mantenimiento de un club de tenis, lo que acabó siendo la razón de que esté brillando en el tenis. Me he partido el culo trabajando , explica siempre que puede el jugador estadounidense. Frances Tiafoe, de raíces familiares en Sierra Leona, tiene una bonita historia por detrás. De origen humilde, su padre se encargaba del mantenimiento de un club de tenis, lo que acabó siendo la razón de que esté brillando en el tenis. Me he partido el culo trabajando , explica siempre que puede el jugador estadounidense. Torneo de Australia donde Tiafoe, o más bien Big Foe -así es como se le apoda-, se hizo popular por su forma de festejar las victorias, al más puro estilo LeBron James, enseñando bíceps con el torso desnudo. Torneo de Australia donde Tiafoe, o más bien Big Foe -así es como se le apoda-, se hizo popular por su forma de festejar las victorias, al más puro estilo LeBron James, enseñando bíceps con el torso desnudo. Tan solo una vez se han enfrentado en sus carreras. La victoria fue para Nadal por 6-3, 6-4 y 6-2 en el pasado Open de Australia. Recordemos que el balear, de 32 años, ocupa la segunda posición en el ranking ATP.

Tan solo una vez se han enfrentado en sus carreras. La victoria fue para Nadal por 6-3, 6-4 y 6-2 en el pasado Open de Australia. Recordemos que el balear, de 32 años, ocupa la segunda posición en el ranking ATP. Esta victoria de Nadal es su triunfo 50 en el torneo de Madrid. Hasta un total de 17 presencias en las pistas madrileñas, siendo así el torneo que más veces ha disputado el manacorí. El español viene de vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime por un doble 6-3, reponiéndose de esta manera a los problemas estomacales que llevaba arrastrando durante la semana. Bienvenidos a la retransmisión del duelo de octavos del Masters de Madrid entre Rafael Nadal y el norteamericano Frances Tiafoe desde la pista Manolo Santana.