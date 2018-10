Alexander Zverev ya está en los octavos de final del Masters 1.000 de Shanghai, en los que se medirá al australiano Alex de Minaur. Para llegar a esta ronda tuvo que dejar por el camino al georgiano Nikoloz Basilashvili, al que batió por un contundente 6-2 y 6-2.

Un choque en el que el tenista alemán tuvo que emplearse a fondo y mostrar su mejor nivel de concentración y motivación, como demostró en una de las imágenes hasta ahora del torneo.

Zverev celebró con tal pasión uno de sus puntos que provocó un tremendo susto a uno de los recogepelotas, cuyo sobresalto quedó registrado por las cámaras.

When you celebrate so hard it terrifies the ballkids 😂#RolexSHMasterspic.twitter.com/eryoazYgYD