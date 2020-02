La genial dejada de Nadal que acabó por minar la confianza de Dimitrov

Actualizado: 29/02/2020 16:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rafa Nadal siguió ampliando su galería de puntos majestuosos en Acapulco en el duelo de semifinales ante Grigor Dimitrov. El español venció en dos sets y cediendo solo cinco juegos, pero la realidad es que comenzó ambas mangas cediendo su saque, lo que le obligó a dar lo mejor de sí para evitar que el búlgaro se escapara en el partido.

Durante el segundo set, y tras haber remontado el break en contra, Nadal se encontró en el quinto set con su primera oportunidad de rotura en ese set, y la aprovechó de una forma impecable. Nadal sorprendió a su rival con una dejada de revés a una mano que superó la red por milímetros para caer de forma mansa en el lado contrario.

Dimitrov corrió con rabia a por la pelota, pero le resultó imposible alcanzarla. Ese break en contra fue demasiado para Dimitrov, que no volvió a hacer un solo juego en el resto del partido.

Parece un partido cómodo y no ha sido así. En el tenis a veces las cosas están de tu lado; cada vez que me hizo break en el juego siguiente lo recuperé y es importante porque así él no cogió confianza. Esa fue la clave del partido«, observó Nadal tras el partido.

«En los quiebres que recibí en los dos sets me faltó agresividad, estuve jugando corto, pero enseguida contrarresté. Me salió bien, aunque lo ideal es no ir con quiebre abajo», concluyó.