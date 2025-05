Rusia apea a España de la Davis en la fase de grupos

Crónica

Con un equipo de circunstancias, sin Rafael Nadal, alterado el personal y el plan a tres días de empezar esta Copa Davis 2021 por la baja de Roberto Bautista y que saltó por los aires el día de la previa por el positivo por coronavirus de Carlos Alcaraz, España tiró de orgullo, historia y de Feliciano López , pero ni siquiera esto fue suficiente ante Rusia. En esta Copa Davis 2021, la campeona de 2019 se va de vacío sin superar la fase de grupos.

Después de cinco partidos, solo valía ganar el dobles ante los rusos y se cayó en el límite, superadas las doce y media de la noche y tras dos horas de nervios. Se tuvo tan cerca que todavía dolió más en el banco español. Especialmente afectado Feliciano López, superhéroe en esta edición que, sin embargo, no pudo salvar a la tropa .

Era Rusia un equipo de estrellas, 2, 5 y 18 del mundo, tremendo arsenal de recursos a los que España plantó cara con todo lo que tenía. Muy buenos tenistas, con López y Pablo Carreño, y Marcel Granollers aportando su nobleza en el dobles, mucho corazón, y una grada a favor que llevaba en volandas siempre que podía. Los de Bruguera empequeñecieron por momentos a la gran Rusia, sobre todo un excelso López que se transforma cuando viste la camiseta nacional y se creció en sus dos encuentros individuales, cuando, cosas del tenis, ni siquiera estaba destinado a jugar él solo en esta edición de su torneo favorito.

El toledano, contentísimo con la oportunidad de defender bandera por decimoquinta ocasión, se transformó en el superhéroe que se necesita para empresas como esta. Sacó pecho en su estreno el viernes, recital ante Ricardo Quiroz (6-3 y 6-3) y lo hinchó a lo grande ayer contra Andrey Rublev (2-6, 6-3 y 6-4). De nada le valió al ruso ser cinco del mundo, de nada el primer set impecable. López tiene más Davis que los rusos juntos. Suyas son cuatro Ensaladeras y un idilio con esta competición que, sin embargo, no tuvo premio ayer.

Decisivo en partidos como contra Tomas Berdych en 2004; el de Mar de Plata, en 2008, ante Juan Martín del Potro, el dobles con Fernando Verdasco en 2009 ante República Checa; y en 2019, el dobles con Rafael Nadal contra Gran Bretaña. Para siempre ya también esta lección ante Rublev.

Para iniciar la sobremesa, ofreció un partido que ya no existe, una clase de saque y volea de las que ya no quedan. No era fácil la empresa ante un rival que acelera la mano con violencia para catapultar la pelota. Pero ante la potencia, el arte, lo bonito, los toques de precisión, Feliciano López. Valentía y mano para establecer una estrategia de saque y volea, reflejos de lince. A sus 40 años. Tan cerca de la red siempre que empequeñeció la pista para el ruso.

La grada, claro, con la presencia de Gerard Piqué, se mostró encantada con la puesta en escena del toledano. ‘Oles’ y ‘Vivas’ que se quedaron algo fríos después. Daniil Medvedev impuso su ley: una victoria ante Pablo Carreño que solo tuvo un contratiempo al final y que solventó en el tie break.

La Davis son cábalas hasta el último punto, pues cuentan las victorias, los partidos, los sets, los juegos. Y la emoción de este torneo también se mide en esas incertidumbres de saberse jugando en el alambre : un set deja fuera, otro clasifica como primera.

Con empate a todo con Serbia, del grupo F, jugó España el dobles sin red: ganar o eliminación. Y en el precipicio, de nuevo Feliciano López dio un paso al frente, con Marcel Granollers. Pero faltó la guinda. No fue suficiente con ese resto paralelo de torero que quebró el primer set hacia España. Porque Rusia tuvo más. Solo un poco más de frescura y precisión, suficiente para dejar al conjunto nacional apeado del torneo en la fase de grupos. La campeona de 2019 se va de vacío en esta Davis 2021: lo dio todo y aún así no llegó.

Así quedan los cuartos

Los cuartos de final quedan de la siguiente manera:

Lunes 29 de noviembre: Italia - Croacia.

Martes 30 de noviembre: Gran Bretaña - Alemania.

Miércoles 1 de diciembre: Serbia - Kazajistán.

Jueves 2 de diciembre: Rusia - Suecia.

