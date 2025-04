Nadal demuestra a Tsitsipas quién es el rey

Crónica

El duodécimo mordisco de Rafael Nadal en Barcelona llega después de una paliza asfixiante, tres horas y 38 minutos sin respiro que vienen a confirmar los nuevos tiempos del tenis. Los jóvenes ya no tienen ese miedo reverencial a los gigantes de la raqueta, pero no basta la osadía para tumbar en tierra batida a Nadal, campeón del Godó más sufrido que se recuerda, de menos a más hasta el mordisco dominical que le devuelve a las portadas. En la final, un partidazo soberbio, Stefanos Tsitsipas le obliga a sudar tinta, bravísimo el tenista griego de principio a fin y capaz de salvar dos bolas de partido en el segundo set para llevar la pelea al tercero y tener él ahí una, todos los honores en su derrota. Es el futuro, más bien ya es el presente, pero no le da todavía como para mandar en tierra. El rey, en esa superficie, sigue siendo Nadal, y no importa cuándo se lea esto.

Antes de descorchar el champán, hay tramos angustiosos en Pedralbes. Por momentos, se ve a Nadal sufrir como nunca, acorralado y sin la manera de encontrar soluciones ante los problemas que le plantea un enemigo descomunal. Manda Tsitsipas en los primeros compases, un recital de golpes bordando la perfección con ese revés a una mano tan plástico y efectivo, y en Barcelona, en la pista que lleva su nombre, hay murmullos porque el héroe no puede, el héroe ya no es tan fuerte. Nadal, a las puertas de los 35 años, tiene muy asumido que cada día es un día menos, o un día más, y ya en la víspera, y de manera preventiva, se puso la venda con un discurso algo derrotista.

Pero esto es tierra batida, esto es el Godó y esto es abril y la primavera en su máximo esplendor, estación de felicidad y esperanza para el campeón de 20 grandes que renace, como de costumbre, para darle la vuelta a la situación y estrenar palmarés en 2021. En su camino a París, principio y final de todo, una dentellada en Barcelona y un aviso al personal. Por muy bien que estén los jóvenes, en arcilla, al menos hasta que se demuestre lo contrario, nadie es tan buen como Rafael Nadal.

Su duodécimo título en la Ciudad Condal llegó después de una batalla tremenda . Tsitsipas ya se ha confirmado como el pedazo de jugador que es y el griego, campeón hace una semana en Montecarlo, no tiene miedo a nada. De todos los que asoman, Tsitsipas, además de múltiples recursos, tiene carisma y valentía, tanta que ha ganado a los mejores y que ya es maestro de maestros. A Nadal, en su último enfrentamiento, le desquició con ese triunfo en los cuartos del Abierto de Australia (remontó dos sets y se impuso en cinco) y ya en el Mutua Madrid Open de 2019 le superó en tierra batida, una hazaña al alcance de pocos. Es un Tsitsipas superlativo el de este curso y ya no tiene la timidez de aquel chiquillo que desafío al balear en la final del Godó de 2018, el primer cara a cara entre ambos y que fue coser y cantar para Nadal (6-2 y 6-1).

De aquel Godó a este, han cambiado muchas cosas. La principal es que el español tiene tres años más y no domina con tanta autoridad, demasiado está haciendo. Con todo, su puesta en escena en el domingo de autos está plagada de dudas y entrega su saque en blanco en el tercer juego, a remolque desde el principio. Tsitsipas hace lo que quiere, maltrata la bola con golpes violentos y encima tiene un saque muy poderoso. Su dominio es abrumador y tiene incluso dos oportunidades de ponerse 1-4 a su favor y servicio , pero en los momentos críticos no hay nadie tan fiable como Nadal, quien se mantiene sin saber cómo hasta que encuentra un soplo de aire.

Esa es la grandeza del zurdo, una mente privilegiada, no se ha visto otra igual. Tenía el set perdido del todo y del 2-4 pasó al 6-4 escapando del abismo en el noveno juego al salvar tres pelotas de break. Cierra el puño, mira a su siempre nutrido palco y ruge ante su gente, otra vez entusiasmada por la enésima entrega de épica del campeón. Eso es Rafael Nadal.

El segundo episodio es calcado en su inicio y Tsitsipas vuelve a escaparse al romper el saque de Nadal, pero el heleno no sabe qué tiene que hacer para mandarle a la lona porque, por mucho que le ataque, siempre hay una respuesta y se esfuma su ventaja. Con todo, no se resigna y discute todas las bolas, tanto que salva dos puntos de partido con 5-4 (genial en ambos al subir a la red) y se hace con el precioso tie break de la segunda manga, en donde el tres del mundo le regala una doble falta en un momento crucial.

El epílogo está cargado de drama y cada punto vale oro. Achucha Nadal de entrada, se acerca Tsitsipas en el cuarto juego, vuelve a apretar el español en el quinto... Todo son puños y lamentos, suspiros y gritos. La lógica dice que el joven debe vencer en los partidos de largo aliento, son 22 años contra casi 35 , pero también pesa mucho la experiencia, más si cabe en el tenis. En cualquier caso, todo el mundo sabe que con Nadal no hay lógica que valga.

En el undécimo juego llega el break definitivo , una derecha larga de Tsitsipas que alivia al mallorquín. El chivato de gasolina se ha disparado, pero le queda como para un último esfuerzo y termina rebozado en la tierra de Barcelona, feliz como si fuera la primera vez. Cualquier festejo está justificado y más a estas alturas de la película.

El título, el 87 de su carrera y el primero desde ese Roland Garros otoñal del pasado curso, le eleva al segundo puesto de la clasificación de la ATP y le reconcilia después de titubear en Montecarlo, una liberación en el tramo más importante de la temporada para él. Aterriza en el Mutua Madrid Open con confianza y ya está avisado de que los Tsitsipas y compañía están cada vez más cerca, aunque tampoco necesitaba muchos mensajes porque es el primero en estar al tanto de todo. De momento, le sigue dando para ganar porque la tierra sigue siendo suya.

Feliz por jugar en casa

«Necesitaba subir el nivel. En el tercer set he estado mejor de nivel, he resistido bien y ha sido un partido que ha tenido de todo, emocionante, ante un gran rival. Partidos como el de hoy ayudan a mejorar, me puede ayudar a dar un paso adelante, que lo necesito . Miro adelante con ilusión», explicó el español, que aparca las dudas tras el estreno en Montecarlo.

Además, Nadal se mostró feliz por el triunfo y por haberlo ganado en España. En casa. «Decir que el simple hecho de haber vuelto a jugar en Barcelona significa muchísimo, después de un año sin experimentar el jugar delante de vosotros, ha sido increíble. Jugar en mi club y ante mi gente significa muchísimo y os lo quiero agradecer».

30 - 15 15 - 15 0 - 15 5 - 5 AD - 40 40 - 40 AD - 40 40 - 40 30 - 40 30 - 30 30 - 15 15 - 15 15 - 0 4 - 5 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 4 - 4 40 - 0 30 - 0 15 - 0 3 - 4 0 - 40 0 - 30 0 - 15 3 - 3 40 - 0 30 - 0 15 - 0 2 - 3 40 - AD 40 - 40 40 - AD 40 - 40 30 - 40 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 2 - 2 AD - 40 40 - 40 40 - 30 30 - 30 15 - 30 15 - 15 15 - 0 1 - 2 15 - 40 15 - 30 0 - 30 0 - 15 1 - 1 40 - 0 30 - 0 15 - 0 0 - 1 40 - AD 40 - 40 40 - AD 40 - 40 30 - 40 15 - 40 15 - 30 15 - 15 15 - 0 6 - 7 6 - 7 6 - 6 5 - 6 4 - 6 4 - 5 4 - 4 4 - 3 4 - 2 3 - 2 2 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 0 6 - 6 30 - 40 15 - 40 15 - 30 15 - 15 15 - 0 6 - 5 AD - 40 40 - 40 30 - 40 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 5 - 5 40 - AD 40 - 40 40 - 30 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 5 - 4 40 - 30 40 - 15 30 - 15 30 - 0 15 - 0 4 - 4 0 - 40 0 - 30 0 - 15 4 - 3 40 - 30 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 3 - 3 AD - 40 40 - 40 AD - 40 40 - 40 40 - 30 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 2 - 3 40 - 30 30 - 30 30 - 15 30 - 0 15 - 0 1 - 3 30 - 40 15 - 40 15 - 30 15 - 15 15 - 0 1 - 2 30 - 40 15 - 40 15 - 30 15 - 15 0 - 15 1 - 1 15 - 40 15 - 30 0 - 30 0 - 15 1 - 0 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 6 - 4 40 - 15 30 - 15 30 - 0 15 - 0 5 - 4 AD - 40 40 - 40 40 - AD 40 - 40 AD - 40 40 - 40 30 - 40 15 - 40 15 - 30 0 - 30 0 - 15 4 - 4 40 - 30 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 3 - 4 40 - 30 30 - 30 30 - 15 30 - 0 15 - 0 2 - 4 15 - 40 15 - 30 15 - 15 15 - 0 2 - 3 AD - 40 40 - 40 AD - 40 40 - 40 40 - AD 40 - 40 40 - AD 40 - 40 40 - 30 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 1 - 3 0 - 40 0 - 30 0 - 15 1 - 2 0 - 40 0 - 30 0 - 15 1 - 1 40 - AD 40 - 40 30 - 40 30 - 30 15 - 30 0 - 30 0 - 15 1 - 0 40 - 0 30 - 0 15 - 0