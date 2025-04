Así fue la vida de Reyes en el Arsenal: comida española, su relación con Cesc Fàbregas y su inadaptación a Reino Unido que hizo fichar por el Real Madrid

Un Real Madrid - Arsenal de Champions League es recordar a ilustres que jugaron en ambos equipos. Y en este caso la mente lleva a José Antonio Reyes, el inolvidable talento de Utrera que desbordó tanto en Highbury como en el Bernabéu y que perdió la vida en un fatídico accidente de tráfico en 2019.

El andaluz fue protagonista del la Liga de las remontadas para los blancos en 2007, la número 30 para el equipo del Bernabéu, que siempre será recordada como la más maravillosa y épica de la historia blanca. Un hecho que fue paranormal porque nadie creyó en ellos.

Reyes formó parte del Arsenal invicto e histórico de 2004

Y si Reyes fue un héroe en el citado campeonato doméstico, con ilustres como Raúl, Van Nistelrooy o Beckham, no fue menos en Londres, donde llegó con 20 años y formó parte de la gloriosa generación del 2004 que ganó la Premier sin perder un solo partido.

El futbolista nacido en Utrera creció en un entorno humilde, y desde bien chiquito, los que lo vieron jugar en las calles sabían que tenía algo distinto. Su padre fue su primer referente y apoyo. Su hijo brilla ahora en La Fábrica, como se conoce a la cantera del Real Madrid.

Reyes, de Sevilla a jugar con Henry o Bergkamp

El futbolista debutó con Sevilla, en el primer equipo hispalense en el 2000, con apenas 16 años, y se convirtió en el jugador más joven en vestir la camiseta sevillista en un partido oficial. Tras deslumbrar cambió el sol de Andalucía por el oscuro cielo de Londres, a un equipo que por aquel entonces dirigía Arsène Wenger y que tenía figuras como Thierry Henry, con quien tuvo una excelente relación, Dennis Bergkamp o Patrick Vieira.

Reyes ❤️ Europa League



Unai Emery: "Me decía: míster, si quieres ganar la Europa League ya sabes lo que tienes que hacer".

En Londres se convirtió en un ídolo tanto para aficionados como para las siguientes generaciones de futbolistas españoles. Y no es de extrañar así que el actual jugador del Real Madrid, Dani Ceballos, que también pasó por las filas del Arsenal, reconociera que «siempre he seguido al Arsenal por José Antonio Reyes, es mi ídolo de la infancia».

La magnífica relación de Reyes con Cesc Fábregas

Otro de los españoles que triunfó allí fue Cesc Fábregas, que fue compañero suyo durante su etapa en el Arsenal y estuvo muy cerca tanto de Reyes como de su familia. El de Utrera, que se asentó junto a su familia en la capital inglesa, acogió al centrocampista catalán en su primera temporada en el equipo 'gunner'. «Nunca olvidaré cuando tú y tu familia me acogisteis en vuestra casa en mis primeras navidades en Inglaterra cuando yo estaba solo y tenía 16 años», recordaría años más tarde el exfutbolista del Barcelona cuando el exsevillista falleció.

No obstante pese a pasar grandes momentos en Londres, el jugador y su familia no acabaron de adaptarse culturalmente a la vida londinense, algo que Reyes reconoció en el documental 'Reyes, sonrisa y leyenda'. En el citado documental el actual entrenador del Como italiano cuenta una anécdota con el andaluz, en el que tuvo que ejercer de traductor por su mal inglés.

«Él tenía que ser titular y me dice: 'Cesc, ven un momento, que tenemos que hablar con el entrenador. Me tienes que traducir, me tienes que ayudar a hablar con él'. Me metió en medio. 'José Antonio no quiere jugar y se quiere ir al Real Madrid. Ha tomado su decisión'. Arsène Wenger se giró, se fue y no lo puso de titular. Ese día marqué un doblete y se lo dediqué», rememoró el futbolista español, que vistió posteriormente la camiseta del Real Madrid tras ser intercambiado por Julio Baptista.

La comida también era un problema, según apunta el propio documental y otros textos de la época. Hasta 7 kilos perdió Reyes durante su primer mes en el Arsenal, que pagó al Sevilla 24 millones de euros por él, un récord de la época. El propio Reyes lo reconoció en su día. El choque cultural de un chico que nunca salió de España con tan solo 20 años fue muy fuerte e hizo que quisiera regresar a España.

El jugador pasó en total dos temporadas y media en el Arsenal, en las que marcó 23 goles -16 de ellos en la Premier League- y levantó los tres títulos más importantes del fútbol inglés: la Premier, la Community Shield y la FA Cup.