Real Madrid Zidane: «Me sorprende que critiquen los aciertos del VAR» El técnico valoró a su equipo: «Tiene la ambición de ganar y no sé si tengo mejor plantilla que el año pasado, pero van a jugar a todos ¿Vamos a sufrir? Seguro ¿Vamos a tener momentos malos? Seguro. Pero eso es lo bonito del fútbol»

Tomás González-Martín Actualizado: 29/09/2020 15:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Zidane atacó el litigio generado por Pellegrini y sus jugadores tras el partido del Villamarín, donde el entrenador bético criticó a los árbitros y al VAR. Tras el 1-3, el antiguo técnico madridista adujo que el Betis jugó «contra el Real Madrid, contra el VAR y contra los árbitros». Sus futbolistas expresaron que «no se puede luchar contra los elementos» y que «en las jugadas pequeñas siempre ayudan a los grandes».

El francés no contestó si le parecía correcto que pudiera sancionarse a un entrenador por criticar al VAR o a los árbitros. «A eso no contesto». Pero señaló que le sorprende todo lo sucedido. «Me sorprende, porque son críticas a los aciertos. Yo no voy a hablar de estas cosas. Cada uno opina lo que quiera. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo. Y los jugadores también es lo que quieren, pensar en los partidos. El resto no lo controlamos».

El campeón de Liga se estrena en casa en este campeonato. En el Di Stéfano ganó los seis partidos la temporada pasada. Son baja Kroos, Mariano y Militao

El responsable del campeón de Liga fue elocuente sobre su plantilla: «No sé si tengo mejor plantilla que el año pasado o no, pero trabajo con los jugadores que tengo y ya se verá pero van a jugar a todos ¿Vamos a sufrir? Seguro ¿Vamos a tener momentos malos? Seguro. Pero eso es lo bonito del fútbol».

Marco Asensio espera ser convocado por vez primera. Lesionado con la selección española, el mallorquín no ha debutado esta temporada. Hazard puede ser reservado: «Va mejor, no tiene molestias en el tobillo». Zidane valoró el estado físico de belga: «Tuvo un problema gordo, le ha molestado durante mucho tiempo y lo que queremos es que no se resienta de su lesión».

Le preguntaron si Vinicius y Rodrygo no han cuajado: «Esta pregunta siempre me hace reír. Opinar es fácil. ¿Que va a jugar Vinicius el 34 por ciento de los partidos y el otro el 32 por ciento y el otro el 31 por ciento? Esto no va a cambiar. Es la realidad de este club. Somos veinticinco y van a jugar todos. Luego hay quienes juegan menos y otros más. Yo lo que quiero es ganar y los jugadores tienen que estar preparados. Lo de fuera no ayuda. Son chicos jóvenes, ¿y qué? Esto es la realidad del fútbol: juegas, no juegas... Esto no va a cambiar, esté yo de entrenador u otro. Solo puedo elegir once».

Se cumplen dos años del estreno de Vinicius: Estoy contento con Vini, debe de estar centrado y ya está».

Valoró la posible marcha de Jovic o Mayoral y si hay razones deportivas y económicas: «Todo se analiza. Hay muchas cosas que están en juego siempre. Los jugadores están aquí, entrenándose bien. Es lo que a mí me interesa».

Analizó al Valladolid: «Es un rival complicado. Van a venir a molestarte. Tenemos que jugar bien desde el minuto 1 hasta el final. Para seguir con lo que venimos haciendo desde el año pasado tenemos que tener la misma determinación y entrega por parte de todos».