Real Madrid ¿Por qué Zidane se queda con Courtois y no con Keylor? El entrenador cede y pierde el pulso de la portería. La apuesta del club prevalece sobre la del técnico, sabedor también que tiene las de ganar en otros frentes abiertos, como el de Pogba

Seguir Rubén Cañizares @Ruben_Canizares Madrid Actualizado: 14/05/2019 01:12h

Se acabó el culebrón de la portería del Real Madrid. Zinedine Zidane ya le ha comunicado a Keylor Navas que la próxima temporada el portero titular del club blanco será Thibaut Courtois, en una de las decisiones más esperadas del nuevo proyecto del francés en el banquillo del Santiago Bernabéu. La conversación tuvo lugar a finales de la semana pasada, y pilló totalmente por sorpresa al costarricense. Zidane le hizo saber a Keylor Navas que en esta ocasión no podía anteponer sus intereses a los del club y que la entidad ya había decidido que la apuesta para la portería del Real Madrid durante los próximos años iba a ser Thibaut Courtois.

Navas estaba absolutamente convencido, tras distintas conversaciones que mantuvo con Zidane durante estos dos meses y medio, que a partir de verano volvería a competir en igualdad de condiciones con el belga y que tendría muchas opciones de volver a ser titular tras una temporada en la que, primero Lopetegui y, después Solari, le fueron arrinconando poco a poco hasta llevarlo al ostracismo.

El adiós del argentino y la vuelta de Zidane provocaron que Keylor volviera a sentirse importante, jugando como titular los partidos de Liga ante el Celta, Valencia, Eibar, Leganés, Athletic y Getafe, a la vez que Courtois alargaba una molestias musculares sin rotura a un mes de baja sin que Zidane encontrase explicación a la actitud del belga. Pero como el técnico francés desveló hace tres semanas, él no tiene el mando absoluto para tomar todas las decisiones deportivas del futuro Real Madrid y el pulso de la portería ha caído esta vez del lado del club: «¿Plenos poderes? Yo no mando ni en mi casa. Aquí hay una institución, un presidente, gente importante que manda en la entidad y luego está el entrenador, que soy yo. Lo importante para nosotros es hacer las cosas juntos», dijo Zidane a la vez que dejaba claro que en ocasiones lo que él quería para el equipo no era lo mismo que quería el club, y viceversa. Zidane ha perdido este pulso, pero también sabe que esta derrota le ayudará a traer jugadores que son más de su agrado que de la directiva, como es el caso de Pogba.

En la conversación entre el costarricense y Zidane, este le agradeció de manera especial su profesionalidad y trabajo durante estos cinco años en el Real Madrid, en los que Keylor Navas jugó un total de 162 partidos, encajando 157 tantos y dejando la portería a cero en 52 de estos 162 duelos, cifras con las que logró ganar doce títulos, entre ellos una Liga y tres Champions de manera consecutiva. Además, Zidane le comunicó que sería titular en el partido contra el Betis de la última jornada, que se jugará en el Santiago Bernabéu este domingo (12.00 horas), para poder despedirse sobre el verde de la que ha sido su casa desde 2014.

Decepcionado

La reacción de Keylor Navas tras su charla con Zidane fue de enorme decepción. El portero costarricense siempre mantuvo un feeling especial con el entrenador francés y nunca pensó que escucharía de su boca que estaría mejor en otro equipo que no fuera el Real Madrid. El sábado pasado no se entrenó con el resto de sus compañeros por unas molestias musculares que ya hacían presagiar que algo no iba bien con el portero costarricense, que ha pasado el fin de semana junto a su mujer e hijos y personas de su máxima confianza asumiendo una realidad que no tenía en sus planes de futuro.

Como hemos contado en ABC estas últimas semanas, Navas tenía claro que el año que viene su lugar sería el Real Madrid y solo una charla tajante de Zidane le harían cambiar de opinión, algo que ya ha sucedido. Ahora queda que se cumpla la segunda de las condiciones que exige Keylor para marcharse del club blanco, teniendo en cuenta que tiene firmado hasta 2021 y que su ficha es de cinco millones de euros, una importante situación contractual que no está dispuesto a empeorar, sino más bien todo lo contrario.

Una vez que Keylor se recupere del shock de saber que no está en los planes del Madrid para la próxima temporada, el portero costarricense tiene claro que su prioridad es mantener el estatus que actualmente tiene, además de mejorarlo en el apartado deportivo. Los escenarios son varios y a partir de ahora será el Madrid el que tenga que poner de su parte. Keylor Navas no está dispuesto a regalar los diez millones de euros que tiene firmados y espera que el club blanco no le exija un traspaso a los clubes que llamen a su puerta, a pesar de que el portero tico tiene una cláusula de 200 millones. Por los servicios prestados durante estos cinco años, vería con buenos ojos que el Madrid le concediera la carta de libertad para de este modo negociar el último gran contrato de su carrera deportiva.