Real Madrid Zidane no hace sangre: «El Barça no está debilitado» El entrenador del Real Madrid respeta a su máximo rival: «Será competitivo hasta el final de temporada»

Rubén Cañizares Madrid Actualizado: 05/02/2020 15:24h

Cuartos de final a partido único y en el Bernabéu, ocasión de oro para que el Real Madrid acceda a las semifinales de Copa, su techo de la pasada temporada cuando cayó en esta misma ronda contra el Barcelona, pero Zidane va más allá: «Es una fina. No es un duelo de cuarto. La Real Sociedad no va a venir aquí a regalar nada. Es un equipo muy bueno que juega muy bien. Tenemos que estar concentrados y enchufados desde el primer minuto», reflexiona el galo.

El entrenador del Real Madrid sigue en la línea de darle una importancia total a la Copa y contra la Real Sociedad volverá a mostrar un once muy reconocible, en el que no estará Hazard pero seguramente sí en el banquillo, tras dos meses y medio lesionado: «Ha tenido una lesión fea, pero ya está mejor. Estamos contentos de tenerle».

Zidane, también está feliz y orgulloso por la temporada de Odegaard en la Real Sociedad, y confiesa que le gusta mucho su fútbol aunque espera no lo muestre mañana en el Bernabéu: «Viene como rival y querrá lo mejor para su equipo, claro».

Elogios tuvo también para Vinicius, Valverde y Jovic, de quién confesó que estaba intentando hacer todo lo posible para que su proceso de adaptación fuera lo más rápido posible, pero Zidane evitó referirse al último rifirrafe entre Mbappé y Tuchel, sabedor que sus palabras podrían avivar el fuego: «Bastante tengo con mi trabajo en el Madrid».

Zidane tampoco hizo más sangre de la herida abierta en Barcelona entre Messi y Abidal: «Los buenos siempre son buenos. Nosotros no nos vamos a aprovechar de la debilidad del Barcelona porque no va a tener debilidades y va a competir de aquí al final de temporada. Nosotros no pensamos ni un minuto que el Barcelona está debilitado. Hay que seguir jugando de la misma manera, esto es muy largo y no hemos ganado nada».