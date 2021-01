Real Madrid Tremendo enfado de Zidane: «No ha sido un partido, debería haberse suspendido» «Han sido dos días muy complicados y hemos jugado en muy malas condiciones. Hemos hecho lo que hemos podido y no sabemos cuándo vamos a volver». Courtois, duro: «Es lamentable que la Liga nos exigiera viajar y jugar, somos personas»

Zidane se mostró muy crítico en rueda de prensa tras el empate en Pamplona. Solo se le hicieron seis preguntas y centró sus palabras en dos frases que atacaron a LaLiga y la organización de este encuentro. «No ha sido un partido de fútbol, debería haberse suspendido». Y no era una crítica a los 40 empleados que dejaron el césped en las mejores condiciones posibles, era una crítica a la organización de LaLiga.

El entrenador blanco insistió en esa apreciación y no quiso juzgar los pormenores técnicos del duelo porque pensaba que no debía haberse disputado: «Hoy tengo que hablar claro. Tendría que haberse suspendido el partido, claro que sí», reiteró con enfado.

Zizou quiso criticar con sus declaraciones todo el montaje que el Real Madrid ha soportado para que este encuentro se jugara. El francés se refería a las cuatro horas encerrados en un avión. «Hemos vivido todas estas horas previas muy mal. Hicimos lo que pudimos en el campo, que estaba en muy malas condiciones. Han sido dos días complicados y no sabemos cuando vamos a volver. No ha sido un partido, al final tenemos que aguantar y pensar ya en el partido del jueves».

Courtois: «No somos marionetas, tenemos familias y no debimos viajar en estas condiciones»

Courtois incidió en este litigio: «Estuvimos ayer horas encerrados en un avión y la situación no era la ideal para jugar. No debía haberse jugado». El portero fue rotundo: «No somos marionetas. Es lamentable que nos exigieran viajar en esas condiciones con Madrid y muchas zonas de España en una situación muy difícil. Hoy al salir del hotel al estadio había mucha nieve. Somos personas, tenemos familias. Y felicito a los empleados de Osasuna por la gran labor que han hecho para acondiconar el campo, una cosa no tiene que ver con la otra».