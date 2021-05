Real Madrid Un Tenerife, pero a la inversa Zidane subraya el rendimiento extraordinario de sus hombres en esta temporada repleta de percances y espera que tengan el premio del título en los segundos finales «de la jornada 38», como predijo, al borde del infarto

Fue un largo día de tensión el vivido por Zidane y sus hombres en Bilbao. Le molestó especialmente escuchar que ya había dicho a sus futbolistas que se iba del Real Madrid cuando acabara la Liga. Hubo consultas internas a cuatro líderes del equipo en el hotel de concentración y todos lo negaron. El técnico francés sabía que las primeras preguntas de la prensa le fusilarían por ese flanco, no por la importancia de luchar por el título hasta el final, y contestó muy serio, casi indignado: ¿Cómo voy a decir yo ahora a mis jugadores que me voy a final de temporada? Solo estamos centrados en ganar la Liga y nada más». Despejó todas las cuestiones relativas a su futuro, aunque sus respuestas del sábado hacían pensar en el adiós, y analizó las aspiraciones al título.

«Daremos hasta la última gota por ganar la Liga, como hemos hecho durante todos estos meses», señaló el técnico madridista. «Ya dije hace mucho tiempo que el campeonato se decidiría en la última jornada y así será».

Los blancos fueron líderes durante veinte minutos y piensan en otra jornada de sorpresas: «Estamos vivos»

Los suplentes sentados en las gradas de San Mamés vivieron una tarde de infarto. Se vieron líderes durante veinte minutos tras el gol de Nacho, hasta que Luis Suárez remontó en el Metropolitano. Zizou elogió el rendimiento de sus pupilos. «Hicimos un partido muy bueno. Lo que nos importaba eran los tres puntos, seguimos en la pelea y estamos vivos».

Le recordaron las dos Ligas perdidas por el Real Madrid en Tenerife, en la última jornada: «Se perdieron aquellas dos Ligas, pero ahora esperamos ganarla nosotros en el último minuto». Lo dijo con una sonrisa. Solo espera que el Valladolid empate ante los rojiblancos en Pucela.

La victoria en San Mamés le hizo morderse la lengua. El Real Madrid se quejó de dos penaltis no señalados por Mateu Lahoz, uno por manos de Morcillo y otro por un derribo de Yeray a Benzema. «Es verdad que dijeron que si el balón toca mano es penalti, pero bueno», contestó Zinedine sin echar más leña al fuego. No quiso criticar a Mateu, pero todo su equipo le pidió que fuera al vídeo a observar la acción y no lo hizo.

El gol decisivo lo anotó Nacho, un canterano que acaba contrato dentro de un año y cuya renovación se encuentra en el alero. Su jefe pidió su renovación: «Nacho se merece estar aquí ¿Quién dice que rinde sin hacer ruido? Hace mucho ruido con sus prestaciones». Era un mensaje para Luis Enrique y su lista de España para la Eurocopa.

Zidane deberá vencer al Villarreal y esperar el tropiezo del Atlético para sumar su tercera Liga como técnico. «En el último minuto», resaltó.