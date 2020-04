Real Madrid Las tareas del Real Madrid: fichar un Camavinga y un Haaland, vender a Bale y recuperar a Odegaard El plan para la próxima temporada es contratar a un medio centro para rotar con Casemiro y estudiar la adquisición de un ariete goleador. El club debe decidir el futuro de Modric y Marcelo. Y es imprescindible reducir la nómina de 37 futbolistas

El Real Madrid y todos los clubes españoles viven la etapa más extraña desde hace ochenta años, cuando el final de la guerra civil permitió el regreso del campeonato de Liga y la vuelta a la normalidad. Hoy nadie sabe cuando acabará esta temporada y cuando se abrirá el mercado de fichajes destinado a la siguiente campaña.

El debate del «9»: La entidad estudia la opción de un ariete como Haaland, 75 millones, pero entonces deberá ceder o vender a Mariano y Jovic

Infantino, presidente de la FIFA, ya ha planificado que el periodo de contrataciones se adaptará al cambio de ambos calendarios y se extenderá claramente en el mes de septiembre. A la espera de acabar esta Liga y de saber si es campeón o no, el conjunto blanco tiene tres tareas imprescindibles de futuro. Las primera es el refuerzo de dos posiciones prioritarias del equipo. La segunda es la ejecución de dos traspasos preferentes, James y Bale. Y la tercera es la complicada decisión de elegir el porvenir de trece cedidos. Achraf, Odegaard y Lunin están predestinados a formar parte de la primera plantilla este verano.

El informe de la dirección deportiva madridista analiza que en el capítulo de fichajes es imprescindible contratar un medio centro que sea relevo de Casemiro, el único hombre que no tiene sustituto específico en el elenco de veinticinco futbolistas. Y estudia la necesidad de adquirir un delantero centro rematador, opción que obligaría a la cesión o traspaso de Mariano y de Jovic.

Vale 45 millones

El centrocampista con mayor campo de miras para sustituir a Casemiro con garantías es Eduardo Camavinga, un joven de 17 años que destaca en el Rennes y que es pretendido por muchos clubes del continente. Su compatriota Zidane está bien informado por los ojeadores del Real Madrid. Y sus contactos franceses le aconsejan de manera apremiante su adquisición, porque con su edad tiene una osadía que apoya en una potencia que reedita a Kanté.

Camavinga, de origen senegalés, tiene contrato hasta 2022 y se ha negado a renovar porque desea ser madridista y lo ha manifestado sin tapujos. El precio de la transferencia rondará los 45 millones de euros.

El delantero centro goleador es la asignatura pendiente y perenne del club desde que cobró 100 millones por Cristiano. El noruego Haaland, la revelación en la Champions y en la Bundesliga, encabeza la lista de futuros. Sus 19 años no han sido un problema para marcar goles con un descaro que gusta en la casa blanca. Tiene la valentía mental que exige un equipo de tanta presión como el Real Madrid.

La buena relación con el Borussia Dortmund es otro factor positivo. El nórdico tendrá un coste de 75 millones desde el primer día de enero de 2021 y esa posibilidad caldea una operación que deja fuera de juego los pagos superiores a los cien millones que abundaron en los últimos años por cualquier jugador con hechuras.

Atacar ese objetivo significará la necesidad de ceder o traspasar a Mariano y a Jovic. Serían dos actuaciones que se sumarían a las dos prioritarias en el apartado de bajas pretendidas por la empresa: desprenderse de James y Bale. El colombiano acaba su relación contractual con el Real Madrid en 2021 y no renovará, pues debe jugar la próxima temporada para llegar en forma a la Copa América que se celebrará dentro de año y medio. Se marchará con seguridad, palabra que al club le gustaría utilizar en el caso de Bale. El rendimiento del galés no justifica su alta ficha, solo superada por Ramos, y la meta de la casa es reducir nómina en jugadores que no aportan al equipo.

Hay tres casos especiales, Modric, Marcelo y Mayoral, hombres que deben decidir su futuro. Los dos primeros, consagrados, tendrán libertad para elegir si continúan o se van, en cuyo caso no se solicitará un precio relevante por ellos. El caso de Borja es distinto. Es muy joven, acaba en 2021 y el club quiere traspasarle.

Bajar nómina: 38 jugadores

Antes de entrar dejen salir. Los fichajes pretendidos dependen de una premisa fundamental. El club tiene las veinticinco fichas del primer equipo ocupadas y otros trece hombres cedidos, realidad que obliga a inscribir a Reinier en el Castilla. La empresa debe reducir personal para integrar en ella a las novedades. Ahora mismo, solo Areola y Luca Zidane, dos guardametas, finalizan en junio su relación económica con la entidad. Necesita vender activos para renovar la plantilla. Es un doble reto prioritario.