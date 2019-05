Real Madrid Keylor Navas saca las uñas: no piensa irse del Madrid No tiene ninguna oferta del Oporto y sigue firme en su idea de seguir en el club y ser titular el año próximo

Seguir Rubén Cañizares @Ruben_Canizares Madrid Actualizado: 09/05/2019 01:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La llegada de un nueve que le haga cosquillas a Benzema, el anuncio del fichaje de Hazard, la larga negociación a la vista con Pogba, la complicada venta de Gareth Bale, la cesión (o no) de Brahim Díaz, la permanencia de figuras como Kroos, Marcelo o Modric... Son muchos y diversos los frentes abiertos por el Real Madrid hasta que el próximo 31 de agosto se ponga fin al mercado estival, pero sin duda ninguno de ellos genera tanto morbo, expectación e incertidumbre como el de la portería. ¿Quién será el guardameta titular del Madrid la próxima temporada? Solo Zidane tiene la respuesta, pero eso no quiere decir que vaya a ser el veredicto final.

El marco del Real Madrid es el puesto en el que más alejadas están las posturas entre el entrenador blanco y la planta noble. Zidane querría que Keylor Navas fuera su portero la próxima temporada, pero los dirigentes blancos consideran que por edad y condiciones el elegido tendría que ser Thibaut Courtois. De ahí que vaya a ser la decisión más meditada y negociada de las próximas semanas, pero, mientras se deshoja la margarita, los protagonistas van marcando su terreno.

No rotundo al Oporto

Según han asegurado estos días distintos medios en España y Portugal, el Oporto estaría interesado en hacerse con los servicios de Keylor Navas, siempre y cuando se confirme una realidad que tiene muchos números de ser así. Si los médicos le hacen saber a Casillas que no puede seguir jugando al fútbol a nivel profesional, el club luso estará obligado a contratar un arquero de primer nivel, y ahí es donde emergería la figura del costarricense, pero ABC ha confirmado que Keylor Navas no ha recibido oferta ninguna del Oporto y que, en el caso de que la recibiera en las próximas semanas, su respuesta sería negativa. Ni él está interesado en jugar en la Liga portuguesa ni el Oporto tiene tesorería como para pagarle los cinco millones de euros netos (diez brutos) que actualmente cobra en el Real Madrid.

Navas tiene muy claras sus prioridades de cara a su futuro. El meta se mantiene firme en su idea de seguir en el club, con el que tiene contrato hasta 2021, y está absolutamente convencido que el pulso lo ganará Zinedine Zidane y será el titular de la próxima temporada en la portería del Real Madrid. Pero Keylor no es un insensato y también es consciente de que su deseo y convencimiento puede que no sea la opción final. En ese caso, su hoja de ruta también es transparente.

Si finalmente el club impone su criterio y Keylor es el suplente de Courtois el próximo curso, tampoco piensa moverse del Madrid. Navas es muy feliz en la entidad blanca y en la capital de España, y solo una oferta que le hiciera frotarse los ojos le haría cambiar de parecer. Para ello, Navas tendría que ser tentado por un club «top» de Europa que le aumentara la ficha hasta los siete u ocho millones de euros, un cincuenta por ciento más de lo que cobra ahora mismo, le ofreciera un contrato de tres o cuatro temporadas de duración, hasta 2022 o 2023, y por último, y no menos importante, le asegurara el puesto de titular. Son las exigentes condiciones de Keylor Navas para dar su brazo a torcer en el hipotético caso de que el Madrid le invitara a coger la puerta de salida o le hiciera saber que será otra vez el suplente de Courtois. Un escenario en el que solo entran, a día de hoy, dos equipos con urgencias en la portería, el United y el PSG, pero Keylor no pierde un solo segundo en estas suposiciones. A su buzón no ha llegado ninguna oferta y su pensamiento es inamovible. Quiere seguir en el Madrid.