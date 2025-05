Isco se negó a seguir calentando antes de que Ancelotti lo sacara al campo

Con el partido resuelto en Granada, cuando el marcador señalaba el minuto 80 y un claro 1-4 a favor del Real Madrid , Carlo Ancelotti y su segundo, su hijo Davide, decidieron mover el banquillo. Llamaron a Jovic y Camavinga para entrar al terreno de juego, pero al banquillo acudieron los dos jugadores citados e Isco , que calentaba con ellos. Y ahí se produjo una de las imágenes de la jornada.

Al enterarse de que él no iba a entrar todavía, Isco se plantó y avisó a sus entrenadores de que no iba a seguir calentando . Un órdago al que Ancelotti no quiso responder y, para evitar problemas en un buen momento deportivo del equipo, acabó dando entrada también al centrocampista andaluz.

Sin embargo, la situación no pasó desapercibida y saltó inmediatamente a los medios. De hecho, el técnico italiano del Real Madrid fue preguntado por ello en la rueda de prensa posterior al encuentro, y reconoció que si bien inicialmente había pensado en sacarlo unos minutos después, como ya había calentado adelantó ese momento.

Isco, acostumbrado a protagonizar altibajos en su rendimiento con el Real Madrid en los últimos años, vive en la actualidad uno de sus peores momentos en el club , fuera del once inicial y adelantado en las rotaciones por futbolistas como Valverde o el recién llegado Eduardo Camavinga. El malagueño termina contrato en junio de 2022 , por lo que a partir del 1 de enero es libre para negociar su futuro. Quizás por ello esta maniobra del domingo podría responder a una posible intención de forzar su salida en el mercado invernal.