Real Madrid La razón por la que el Madrid se cansa de las polémicas arbitrales El técnico madridista critica que no se valore que sus hombres sumas siete victorias consecutivas y solo dos goles en contra. Zidane incide en un litigio que el capitán, Ramos, ya sacó hace una semana: «Parece que molesta que el Madrid pueda ganar la Liga»

El líder tiene la Liga en sus botas gracias a una respuesta magnífica de titulares y suplentes tras el largo confinamiento. Siete victorias consecutivas en tres semanas, trece goles a favor y dos en contra. Unas cifras insuperables. Por ello, en plena alegría por un título que depende solo de ellos mismos, lo que más molesta al vestuario madridista es que se menosprecie el trabajo de Zidane y de su plantilla con el anclaje de los arbitrajes. Molesta sobremanera en el Real Madrid que en todos sus triunfos solo se hable de los árbitros. Es el mundo al revés, ahora que hay VAR se polemiza sobre los éxitos del equipo de Zidane más que cuando no lo había.

Zidane pide que se destaque que llevan 18 partidos imbatidos y que solo han sufrido 21 goles. El francés adujo que James no viajó a Bilbao porque le pidió quedarse por un asunto personal

Zidane está harto de esa minusvaloración de la labor de Gregory Dupont, de sus pupilos y de todo su cuerpo técnico. Los buenos partidos de Asensio y de Militao en San Mamés fueron los últimos ejemplos. En Bilbao vivió un capítulo más cuando Muniaín manifestó: «Ya sabemos a quien ayudan los árbitros». El entrenador francés habló alto y claro en San Mamés: «Estoy cansado de escuchar que ganamos por el tema de los árbitros, y no es así. Al final siempre hablamos de lo mismo. Estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid y a los jugadores».

No se respeta lo que hace su equipo, no se habla de ello y sabe que todo continuará igual: «Sé que esto no va a cambiar. Estamos luchando en el campo y como siempre el árbitro ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti a Marcelo, porque hay penalti». Los locales pedína que el colegiado hubiera señalado también pena máxima en una acción sin balón en la que Ramos pisó a Raúl García al dar un paso atrás. Para los futbolistas de Zidane eran acciones incomparables. La segunda no era nada relvante. El árbitro y el VAR así lo juzgaron. Para los hombres de Garitano fue el enganche para justificar la derrota. El entrenador rojiblanco sí estuvo elegante y no se justificó en ello: «No tengo nada que decir». Con Muniaín había suficiente.

Veremos si el Comité de Competición actúa de oficio por las declaraciones del centrocampista del Athletic, porque acusa de fraude arbitral en el campeonato español.

A Zinedine le molesta que no se destaque que su equipo suma en total dieciocho jornadas imbatido, virtud que descubre un trabajo defensivo táctico general muy complicado en un grupo formado mayoritariamente por creadores que gustan de tener el balón en sus botas, no perseguir para robárselo a los rivales. A Zizou le duele que no se subraye que esa eficacia ayuda para que Courtois vaya a recibir el Trofeo Zamora como mejor guardameta de la Liga. «Lo que tenemos que hacer es pensar en lo que estamos haciendo, lo que se diga fuera no podemos controlarlo».

Era, la madridista, una indignación rodeada de felicidad, porque saben que han asegurado el primer puesto de la Liga, camino de recibir el título, por méritos propios. Por eso surgía ese enfado. Los abrazos entre los futbolistas lo decían todo. Están haciendo historia. Están sellando la mejor racha de la historia del club con partidos cada tres días. En San Mamés no tuvieron ni esas 72 horas de asueto desde la jornada anterior. Ayer vencieron en la catedral con 64 horas de margen entre el Getafe y el Athletic.

Con la Liga a sus pies, Zidane se niega a añadirla a ese palmarés del Real Madrid que ya solo tiene por delante a Miguel Muñoz: «La experiencia me dice que solo la daré por ganada cuando matemáticamente la tengamos. La Liga se va a decidir al final, como siempre. Estamos centrados en los partidos que nos quedan. De momento hay que felicitar a los jugadores por lo que están haciendo porque son siete victorias de siete, pero no hemos ganado nada. El objetivo es pensar y seguir jugando al fútbol como lo estamos haciendo. Sobre la jugada de Sergio no hablé con él, y con Marcelo tampoco. Hay personas que hacen su trabajo y hay que respetar eso. Nosotros vamos a seguir con lo que estamos haciendo, centrarnos en el fútbol y nada más».