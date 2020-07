Real Madrid Examen de campeonato para Militao El joven brasileño es titular hoy en San Mamés en una final de Liga, preludio de la final de Champions que también disputará en Manchester el 7 de agosto, pues Ramos será baja en el torneo europeo. Es la hora de la verdad del suramericano

Sonriente, disciplinado, callado, Militao vive hoy un día especial. El futuro de un futbolista en el Real Madrid se dirime al asumir las grandes responsabilidades. Es su hora de la verdad. Este joven de 22 años se enfrenta a su examen final particular ante su «profesor», Zidane, en la batalla general por la Liga. La lesión de Varane le permitió disputar medio partido ante el Getafe. Hoy, en San Mamés, será titular en el eje de la defensa, al lado del jefe, Sergio Ramos, su mejor aprendizaje. Es un partido muy difícil, toda una prueba de fuego.

Eder Gabriel Militao las necesita. El 7 de agosto tendrá otro examen mayúsculo, en la Champions, donde formará dueto con Varane en Manchester, pues Ramos está sancionado en Europa. El reto será vencer al City de Guardiola por dos goles de diferencia. Falta un mes para encontrar ese cum laude internacional. Ahora está centrado en hacerlo bien esta mañana frente al Athletic y, si es posible, ganar virtualmente la Liga en la nueva catedral del fútbol español. Mourinho la ganó en el viejo San Mamés, que estaba situado a veinte metros de distancia del estadio actual, hace nueve años.

Militao solo ha jugado 16 partidos y necesita adquirir experiencia, poso, en el Real Madrid

Militao no lo ha tenido fácil esta temporada. Le han tocado partidos complicados. Ha jugado dieciséis encuentros esta temporada, once como titular. Sabe que no lo hizo bien ante el Betis, donde ejerció de lateral derecho y se sintió superado. Allí lo hicieron mal todos. Simplemente, Militao, más franco, lo expresó con gestos, moviendo la cabeza en el césped cuando veía que las cosas no salían. Sinceridades de juventud.

Consagrarse en la catedral

Central y lateral diestro, en el Oporto destacó en el epicentro de la retaguardia hasta que la llegada de Pepe le obligó a jugar en la banda. Zidane le quiere especialmente como «stopper», aunque las necesidades le obligaron a alinearle a la derecha en el Villamarín. El entrenador desea que Militao se consolide en el medio de la retaguardia. Ya es el primer relevo de Ramos y Varane. Así se lo dijo al brasileño. Así se lo expuso a Nacho, que tuvo que asumir que era el cuarto central y la última opción para los laterales, siempre multiusos el canterano.

Zizou ha intentado que Militao supere psicológicamente la presión de jugar en el Real Madrid para ofrecer lo mejor de su calidad. Ha mezclado buenos partidos con otros discretos. Hacerlo bien en la catedral sería su consagración. «Acaba de llegar este año, está trabajando y quiere alcanzar el nivel de Rafa y de Sergio, es su objetivo y está en ello», señala el entrenador francés al preguntarle por el rendimiento del joven suramericano. «Estoy contento con él, porque es un hombre de presente y de futuro. Le toca jugar en San Mamés».

James, descartado y en venta

Adquirir esa experiencia es fundamental para el brasileño. Solo suma mil minutos de competición con el Real Madrid. Le falta asentarse, coger el poso del equipo al que representa.irnvieirf

Varane, Nacho y Hazard son las bajas médicas del líder en la final de Bilbao. Hay una ausencia por decisión técnica, James Rodríguez. El técnico marsellés no cuenta con él y las declaraciones constantes del colombiano no ayudan. Finaliza su contrato el próximo año, el club blanco pretende traspasarlo este verano para obtener algún rédito y el jugador está en venta, en el mercado, ya, desde hoy. Ya quiere el Real Madrid decidir la Liga. San Mamés es el encuentro más difícil, con solo 64 horas de descanso tras la victoria ante el Getafe.