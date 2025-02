Dos partidos con polémica enfadan al Real Madrid

El Real Madrid en pleno se quejaba del penalti por manos de Feddal. Zidane no quiso agarrarse a esta polémica para pedir los dos puntos y el liderato perdidos. En el vestuario había gestos de rabia, reacciones de lamento. Los futbolistas del Real Madrid expresaron con franqueza la decepción sufrida por un empate que maquilla el desastre del Barcelona y les impide ser líderes destacados. La igualada del Atlético era una segunda noticia para intentar sumar tres puntos e inyectar mayor tensión externa, especialmente en la casa azulgrana. El conjunto blanco saltó al campo con ese objetivo y la impotencia rematadora dejó al cuadro de Zidane con un punto y un sinsabor que era evidente en cada semblante.

El gran capitán, Ramos, dio la cara para explicar ese sentimiento: «Hemos perdido una gran oportunidad de marcar la diferencia en la Liga. El balón no quiso entrar. Y hubo una jugada en el área del Betis que fue mano clara y que el árbitro y el VAR no lo consideraron así. Ha sido una pena».

Era la polémica de la Liga, de la noche. Las manos de Feddal. Butragueño, portavoz del club madrileño, fue directo: «Hubo manos de Feddal y no entendemos por qué no se pitó penalti, porque otras jugadas similares se señalaron como penalti. Pensamos que hay diversas interpretaciones en el VAR, que se cambian los criterios. Creemos que el VAR está confuso».

Bale y James se marchan

El Real Madrid pide explicaciones por estos diferentes criterios de interpretación de los árbitros. En Mallorca también se sintió perjudicado al no señalarse un penalti por un agarrón claro de Salva Sevilla a Brahim. Courtois, que realizó tres grandes paradas, fue contundente: «Hay mano de Feddal y en otras ocasiones se ha señalado la pena máxima, no comprendo porque esta vez no. Y en Mallorca hubo otro que no se pitó».

Zidane es un grande de este deporte y no centró en las manos de Feddal la razón de los dos puntos perdidos: «Yo vi la mano y el árbitro interpretó que no. Ni siquiera consultó. No hay nada que hacer». Y habló de fútbol: «Estoy orgulloso de mis hombres por su entrega y su actitud. Es una lástima no ser líderes en solitario, porque jugamos bien y tuvimos ocasiones, pero nos faltó marcar un gol, acertar una. El portero del Betis tambien acertó».

La noticia negativa de la noche la protagonizaron Bale y James. El galés se marchó del estadio en el minuto 84. El colombiano se fue en el 86. Tienen derecho a hacerlo, pero la imagen que dan los dos profesionales, cuando su equipo se mata en el campo por intentar ganar y ser líder sobresaliente, no es buena. Hay cuestiones que son de sentimiento.