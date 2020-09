Real Madrid Odegaard está bien, su positivo es falso El jugador del Real Madrid dio un resultado sospechoso en el PCR realizado el lunes, tras el partido de San Sebastián, y en el siguiente control médico, llevado a cabo ayer para contrastar, ha dado negativo. Puede jugar ante el Betis. Alarma falsa

Martin Odegaard se encuentra en perfecto estado de salud. No tiene el Covid-19. El jugador dio un resultado sospechoso en el control realizado el lunes, una vez regresado de San Sebastián, donde jugó ante la Real Sociedad.

Ayer martes se le hizo un nuevo PCR para contrastar, confimar o denegar el resultado del lunes y el nuevo PCR dio negativo. Odegaard está bien y podrá jugar ante el Betis. Falsa alarma.

El falso negativo de Martin es un respiro para Zidane, que cuenta con el joven noruego como nuevo creador en el triunvirato de mediocampistas que ha diseñado delante de los dos medios centros, un 4-2-3-1 que es una novedad táctica del francés. Odegaard jugará ante el Betis y el Valladolid

Extrañaba en el Real Madrid que el centrocampista fuera positivo. Es verdad que todos estamos en riesgo de adquirir el coronavirus, pero el caso del nórdico es único, pues realiza una vida muy casera, no sale de casa y su único recorrido es en coche de Valdebebas a casa y viceversa. Su familia cumple con todos los requisitos exigidos por el club para evitar el contagio.

El PCR de contraste ejecutado el martes constató esta verdad. El Real Madrid ha informado hoy que todos sus futbolistas, entrenafores y empleados que trabajan a diario con la primera plantilla han dado negativo en el control de PCR del martes.

Martin podrá jugar, por tanto, los partidos frente al Betis y ante el Valladolid, que el lunes tenía en cuarentena. En San Sebastián, Zidane ensayó un nuevo sistema con Modric y Kroos como medios centros y un triunvirato de medicampistas con Odegaard como director ofensivo.

La Real Sociedad tenía previsto hacer un nuevo PCR a toda su plantilla, pues Odegaard saludó a sus antiguos compañeros antes, durante y después del partido, en el césped y sobre todo en el interior ide las instalaciones de Anoeta que tanto conoce. Ahora, al conocer que el noruego es negativo, puede variar la situación. El club donostiarra decidirá hoy.

Zinedine le concedió la titularidad desde el estreno del Real Madrid en esta Liga. Precisamente, su entrenador le dijo, tras el debut en Anoeta, que no sea tímido y que arriesgue en el campo para demostrar todo su talento. Aprobó en su primer partido importante con el Real Madrid, pero se mostró timorato en algunos momentos, con la premisa de asegurar los pases en su primer gran día.

Zizou le ha comentado que no sea conservador y que se la juegue, pues posee una genialidad única y tiene que apostar por ella, aunque no siempre las cosas salgan como uno desea. Martin ha entendido el mensaje muy bien. Cuenta con la protección de su jefe francés. Le quiere suelto, libre, sereno, para que enseñe su clase sin pensar en no fallar. Pretende que juegue como él quiere, sin cortapisas.

