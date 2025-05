Hazard hace autocrítica

Si ayer Eden Hazard fue noticia por la ilusión que despierta en la selección de Bélgica y en Roberto Martínez su estado físico , hoy el madridista está de actualidad por una entrevista que ha concedido a la web del Lille , el club en el que saltó a la fama antes de dar el salto al Chelsea.

En la misma, el internacional belga hace autocrítica y reconoce que no estuvo a la altura en algunos partidos grandes. «En el Lille, en el Chelsea, en la selección o en el Real Madrid, hay grandes partidos en los que no respondí, no lo oculto », explicó.

«Está claro que hoy en día, a menudo son los grandes jugadores los que marcan la diferencia en los partidos grandes. Y esto se da cada vez más. El fútbol no es igual que hace diez años. Hoy los partidos son más cerrados. Para ganar un gran encuentro hay que estar colectivamente en campo de ataque moviendo el balón o contar con una individualidad capaz de desatascar la situación con un regate o un golpeo», argumentó.

Hazard respondió a la llamada del que fue su club cuando puede volver a ganar la liga francesa diez años después de la última vez, en una temporada en la que recordó que se sentían «invencibles». Curiosamente, también el belga se puede proclamar campeón este próximo fin de semana , cuando el Real Madrid se juega el título con el Atlético de Madrid en la última jornada de LaLiga santander.