Gales-Real Madrid, la doble vida de Bale

Gareth Bale es uno con el Real Madrid y otra persona con la selección de su país. El delantero sigue abriendo la brecha que existe entre él y su club y se ha arriesgado a nuevos reproches y malas caras cuando regrese a la capital de España. «Definitivamente tengo un poco más de emoción jugando para Gales. Aquí hablo mi propio idioma y me siento más cómodo. Es como jugar con tus amigos en el parque un domingo», declaró en la previa del decisivo Azerbaiyán-Gales de hoy para la clasificación de la Eurocopa.

No son solo las palabras, sino también los gestos. Estos denotan que Bale es efectivamente más feliz con su selección que en el Madrid. Estos días las imágenes han captado a un futbolista activo en los entrenamientos, sonriente con sus compañeros, bromista y locuaz. Todo lo contrario que indica su día a día en Valdebebas: taciturno, espeso y sin brillo en la expresión.

«Siempre doy el cien por cien donde sea que esté, y eso es lo que siempre me esfuerzo por hacer», matizó su declaración anterior. Pero Bale es elocuente con Gales. De alguna manera desdeñó las críticas de algunos medios de comunicación en España. «He escuchado historias pero realmente no me entero. Mis amigos me envían fotos divertidas o lo que sea que escriban. Me parece gracioso . En uno decía ‘triple bogey’, y nunca he hecho un ‘triple bogey’. ¡Al menos dame un ‘albatros’! ¡Es gracioso!», bromeó respecto a su afición al golf.

Bale y la prensa no se relacionan en cordialidad, según queda claro en las reflexiones del delantero. «Si hubiera habido partido del Real Madrid esta semana, habría estado en forma y entrenado para jugar. Tal vez a ellos –los medios de comunicación españoles– no les parezca muy bien, pero es solo una coincidencia que llegue el parón de selecciones y haya regresado a un entrenamiento completo».

El jugador ha estado de baja seis partidos con el Real Madrid (cuatro de Liga y dos de Champions) desde que disputó su último encuentro, con Gales en la última ventana de selecciones, hace casi un mes.

Gales, que estuvo en la última Eurocopa de Francia 2016, corre peligro de no clasificarse para la Euro 2020. Es cuarta en el Grupo E con ocho puntos y si pierde ante Azerbaiyán se queda fuera. Aún podría clasificarse a través de la repesca.

James, lesionado

El otro foco de controversia en el Real Madrid por motivos parecidos en James, que no ha jugado con el club en las últimas fechas, pero sí estaba disponible para el seleccionador de Colombia Carlos Queiroz. Estaba porque ya no lo está. El centrocampista sufrió un problema en la rodilla izquierda durante los entrenamientos y fue descartado para el duelo ante Perú en Miami.

Los periódicos colombianos informan de que la lesión no es grave. Se trataría de un esguince en la rodilla , con una distensión del ligamento externo, pero no una rotura como se temía en un principio.