Errores defensivos, un lastre anunciado

Esto no puede ser. Era el comentario del cuerpo técnico y de los veteranos del equipo madridista. Tanto Carlo Ancelotti como los jugadores reconocen que no pueden cometer errores defensivos tan graves. El preparador italiano lleva diciendo durante dos meses que deben marcar todos a su rival individualmente y presionar en grupo, pero el Real Madrid no lo hace constantemente, no lo ejecuta en momentos claves y lo paga muy caro. Fue evidente ante el Villarreal, que no logró hacer gol aunque tuvo ocasiones, y quedó patente ante el Sheriff en la Champions, que firmó dos tantos productos de la falta de disciplina defensiva.

El sistema defensivo blanco, que no la defensa, falló en los dos goles del cuadro moldavo y erró especialmente en el segundo, cuando todo el equipo estaba al ataque y no había nadie en defensa. El 1-2 será trabajado en vídeo en diversas oportunidades por Ancelotti para que no se repita. Saca de banda el Sheriff y había un jugador solo al borde del área, que disparó a puerta a placer y colocó un balón perfecto, soñado, por la escuadra. Inadmisible para un equipo que quiera ganar la Copa de Europa.

La ansiedad en el remate es el segundo problema; el técnico italiano lo avisó, pero sus jugadores pecaron de ella a la hora de la verdad. Se precipitaron desde el primer tiempo. Hicieron 31 disparos y solo marcaron de penalti. No es normal en un conjunto con la teórica experiencia del Real Madrid

Jugadores como Casemiro, Valverde y Courtois admitieron que esto no puede seguir así. Hay que tener disciplina defensiva. Muchos futbolistas se van al ataque y descuidan esa labor. El entrenador subraya que en el fútbol actual deben defender al menos nueve hombres y esa norma volvió a incumplirse.

«Carletto» venía avisando a sus pupilos de los desajustes defensivos, que hasta hace una semana solo habían costado un empate en Liga. El Villarreal provocó la segunda igualada, y cuatro puntos perdidos en el campeonato español, y el Sheriff consiguió la primera derrota del Real Madrid esta temporada, un triunfo histórico para los moldavos comunistas.

Junto a los errores defensivos, Ancelotti critica el otro gran problema del Real Madrid en las situaciones complicadas. la ansiedad.

Hay que decirlo claro: la ansiedad es la mayor enemiga de la calidad. Carlo se lo expuso a sus hombres. Debían actuar con serenidad en el área, pero a la hora de la verdad la ansiedad precipitó los remates y provocó que 31 disparos a puerta solo produjeran un penalti que permitió el 1-1 de Benzema.

Vinicius jugó bien en ataque, con regate y escapadas, pero resto del conjunto blanco no estuvo a su nivel. Hazard comienza a funcionar, pero sigue enemistado con el gol , una realidad que también viven Modric y Casemiro.

El técnico italiano ha pedido a sus jugadores que disparen a puerta para no depender solo de Benzema. Y a la hora de la verdad, en los grandes partidos, ninguno, salvo Vinicius y Benzema, marcan goles. Ha vuelto a pedir a los centrocampistas que disparen desde fuera del área, porque han perdido otra vez esa norma. Vuelta a empezar con el trabajo de campo, de remates, en Valdebebas .