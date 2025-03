Los desvelos de Zidane para volver a ganar como antes

Zidane regresó al mando del Real Madrid con el objetivo de recuperar la senda del éxito de su trienio triunfal. La apuesta era difícil. Volvía a coger las riendas de un equipo que ya no tenía a Cristiano y debía reaccionar con armas más ... humanas, más terrenales, menos estratosféricas. Solo Hazard, roto por dos fisuras, rompía una política de fichajes jóvenes que debían cuajar en un club que exige resultados y no concede tiempo para madurar.

El trienio triunfal: 70 por ciento triunfos. Zidane sumó 105 victorias, 28 empates y 16 derrotas en los 149 partidos que dirigió desde enero de 2016 hasta mayo de 2018, cuando ganó en Kiev su tercera Champions y días más tarde dejó el cargo

El francés conquistó nueve títulos en aquella primera era. Tres Champions por montera y un porcentaje de victorias del 70 por ciento en los 149 partidos dirigidos en los tres mejores años de la historia de la empresa: 105 triunfos, 28 empates , 16 derrotas.

Su retorno fue duro. Acabó la pasada campaña con la meta de resetear la plantilla en el curso actual. Savia nueva y más energía. La andadura ha sido complicada. Hoy, el Real Madrid lucha por la Liga con la irregularidad como una novia de la que intenta escaparse. Los 50 encuentros dirigidos en la segunda etapa se saldan con un 56 por ciento de victorias: 28 triunfos, 12 igualadas, 10 derrotas.

Segunda etapa: 56 por ciento de triunfos. El técnico suma 28 victorias, 12 empates y 10 derrotas en los 50 encuentros dirigidos en esta segunda era, que comenzó en marzo de 2019

Zizou ataca su partido 200 en el banquillo blanco, solo superado por Del Bosque (246) y Muñoz (605 ) con ese reto de emular las cifras de antaño. Es la condición indispensable para obtener su segundo campeonato liguero, la competición que más le gusta.

«Queremos recuperar el liderato que perdimos por nuestros errores», reconocía Casemiro antes del frenazo impuesto por la pandemia. El primer puesto, en efecto, dejó de ser blanco porque el elenco de Zinedine perdió once puntos desde el 6 de febrero, en las seis últimas jornadas antes del imperio del coronavirus, frente a la Real Sociedad (3-4), el Celta (2-2), el Levante (1-0) y el Betis (2-1). Ganó en Pamplona (1-4) y al Barcelona, 2-0 , pero tanto tropiezo le dejó a dos puntos del conjunto azulgrana. Debe enmendar esa plana para saldar la desventaja. Reeditar el nivel adquirido en la Supercopa de España, conseguida en Arabia Saudí en enero, su décimo trofeo en cuatro años, es el objetivo del marsellés. Sus hombres demostraron lo que pueden hacer. Es el listón.

La defensa, el mejor ataque: solo ha recibido 19 goles en 27 jornadas, la mejor marca desde hace diez temporadas. «Con la calidad de esta plantilla siempre marcamos», señala

Los grandes se colocan objetivos importantes a corto plazo para sacar lo mejor de sí mismos y alcanzar la meta final. Zizou no piensa en la plusmarca de títulos de Miguel Muñoz, catorce, pero es un señuelo de motivación interna. Si conquista la Liga, sumará once y pujará por el duodécimo en la siguiente Supercopa de España.

Con el mismo fin superior, Courtois, criticado durante muchos momentos de su trayectoria en la entidad , se plantea el órdago de ser el mejor guardameta de la Liga. Con menos gol en la plantilla, el entrenador ha logrado la cuadratura del círculo en el club rompiendo esquemas tradicionales. Hoy, los blancos presentan la mejor defensa del campeonato español, 19 dianas en contra en 27 partidos. Han mantenido la portería a cero en trece jornadas, la cifra más eficaz de en diez temporadas. Una virtud que olvidó precisamente ante la Real Sociedad, 3-4, el Celta, 2-2, y el Betis, 2-1, hechos que argumentan el descenso a la segunda posición. El jefe del grupo exige volver a la esencia de la portería a cero: «Con la calidad de esta plantilla siempre marcamos gol».

El conjunto de Zidane persigue la Liga en una situación extraña, a puerta cerrada, sin el apoyo de la afición en esta fase decisiva. «No me gusta jugar sin público», argumenta el francés. Le agradan las cinco sustituciones, pero su filosofía se centra más en rotar el once en cada partido que en variar medio equipo en un segundo tiempo. «Puedo hacer cinco cambios o dos, pero es bueno tener esa posibilidad», reflexiona.

La aspiración al título se palpa en el ambiente entre el cuerpo técnico y los futbolistas. « Zizou ve algo, observa ilusión en los jugadores, hay optimismo», indica un profesional de Valdebebas. Luego, los resultados dirán, pues la verdadera medida se encuentra al jugar frente a un rival de verdad y eso no lo hacen desde el 8 de marzo.

El alta «competitiva» de Hazard y de Asensio son las noticias favorables tras la pandemia. El técnico convoca veintitrés hombres. No los concentra. «Sí, me dolerá la cabeza para elegir, porque todos se merecen jugar, pero es mi trabajo». El que más le cuesta. Todos tendrán opciones en este maratón de once jornadas en 36 días. Dirige hoy su partido 200 con la meta de recuperar el promedio de dos victorias de cada tres partidos, conseguido en su trienio estelar