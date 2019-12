Real Madrid Benzema, única renovación pendiente A los 32 años se ha ganado una mejora de contrato que el Real Madrid abordará en el verano

Cuando Cristiano se marchó, Benzema se dirigió al Real Madrid y expuso con personalidad: «Aquí estoy yo para coger el testigo». Fue el hombre que dio la cara para superar el cambio y manifestar con un carácter arrollador que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. En una transición dura, con un equipo muy joven a la espera de su madurez, el francés se ponía el primero de la fila para liderar el equipo. No eran palabras lanzadas al viento. Dicho y hecho. En la treintena, curtido en mil títulos y batallas, Karim Benzema ha demostrado todas sus cualidades a lo largo de estas dos temporadas. El portador del número nueve ha sacado todas sus virtudes. Las que antes no podía lucir por un fin superior: trabajar en la sombra para explotar el nivel goleador de la estrella portuguesa. «Cristiano le debe a Karim más de 100 goles de los 450 que marcó aquí», señala un profesional del club blanco. Fede Valverde le tiene como un ejemplo a seguir.

Sin la atadura táctica del luso, el delantero ha jugado en libertad y se ha convertido en el mejor futbolista del Real Madrid. Esta temporada suma doce goles en Liga más cuatro en Champions y se encuentra en los puestos de cabeza de los artilleros de ambas competiciones. A ese acierto añade su fútbol creativo.

Zidane: «Un nueve y medio»

«Soy un diez que juega de nueve» afirma Karim, como le llaman todos. «Es un nueve y medio», define Zidane con gracia. El club va a premiar su rendimiento con un aumento de su ficha y una extensión de su contrato cuando acaba de cumplir 32 años el reciente 19 de diciembre.

Tras los «seguros de vida» firmados con dos diamantes, Fede Valverdehasta 2025 y Casemiro hasta 2023, la renovación de Benzema es la única prevista por la entidad.

12 goles en Liga: los ha marcado al cabo de 18 jornadas. Remata cuatro veces por partido. Suma 238 tantos en total en el Madrid

La casa blanca siempre comienza a estudiar las extensiones de contratos cuando los jugadores acaban el suyo a dos años vista, en este caso en junio de 2021, y en este margen se encuentran Ramos, James, Modric, Lucas Vázquez, Borja Mayoral y el ariete francés nacido en los suburbios Lyon. Ahora mismo, el Real Madrid solo tiene una renovación planificada para ejecutar en el verano: Benzema. Es sintomático.

Suma 4 goles en Champions: Lleva 64 en total en la Copa de Europa, 52 con el Madrid y 12 con el Lyon, y solo le superan Cristiano, Messi y Raúl

La entidad le ofrecerá extender su convenio por una o dos campañas, hasta 2022 o 2023. El delantero es muy honesto y decidirá con la casa si lo amplía por uno o dos. No quiere exprimir a la empresa si un día siente que no funciona al nivel que exige este equipo. Tiene una visión similar a la de su entrenador, que en 2006 perdonó un año de contrato porque no se veía en condiciones de rendir como desearía.

Pionero en renovar a los 32

Benzema será pionero en renovar un contrato con el Real Madrid a los 32 años en esta era moderna del fútbol donde la preparación física es imprescindible. «En el Real Madrid se envejece muy mal», es una frase lapidaria no escrita del club, creada a fuerza de una «jurisprudencia» de setenta años de análisis. Es cierta. Pepe es el último exponente de esta cruda realidad. Benzema es la excepción que confirma la regla. Hoy juega mejor que hace cuatro años. Rinde más a los 32 que a los 28 ¿Por qué? Porque además de la liberación en su fútbol que ha sentido al desatarse de las ligaduras de Cristiano, se ha preparado físicamente con métodos modernos y disciplina espartana para encontrarse mejor que nunca. Zinedine le pone como ejemplo a todos los jóvenes que llegan, por su manera de cuidarse, su preparación, su alimentación. Hace dos años cambió sus métodos de trabajo físico. Adquirió fórmulas del boxeo para perder cinco kilos y tener una musculación fibrosa, con menos grasa. El secreto es un estilo de ejercicios que varía la musculación.

La «chaqueta» de descargas

El ariete realiza movimientos más rápidos y más cortos que hacen que las fibras sean más explosivas, en lugar de movimientos largos que aumentan el volumen de los músculos. Además, utiliza una «chaqueta» que da descargas y que ayuda a que la musculatura sea más dura. Con estos métodos se secan más los músculos y pesan menos, porque también son más finos. Junto a esta revolución en su preparación física y aeróbica, ha fichado a una cocinera que le ofrece platos sin nada de grasa y adaptados a su ADN, datos que el Real Madrid aporta a cada futbolista de manera individual.

Alimentación a rajatabla

La cocinera tiene en su imán principal de la nevera todas las comidas que le convienen al francés y las cosas que debe evitar ingerir. El jugador lo aplica a rajatabla. Hoy pesa 81 kilos y mide 1,85. Hace tres años pesaba 86. Se siente más fino y es más rápido en el campo. «Lo nota y lo notan» los rivales, señal un profesional de Valdebebas. Técnicamente superdotado, con balones que «pincha» de una forma impresionantes, sus giros y su protección de la pelota se apoyan hoy en una mayor velocidad de movimientos. «Se desmarca y se va en el área», señala un integrante del cuerpo técnico. A los 32 se encuentra mejor que nunca, pues añade la madurez.

Acumula 23 partidos y 1.947 minutos, es el futbolista del Real Madrid que más juega

«Ahora toca luchar por los títulos, en este club las renovaciones se dejan para el verano, lo tenemos todo previsto y se hablará en su momento», advierte la entidad. «El Real Madrid es el club de mi corazón y si puedo jugar aquí hasta que me retire voy a jugar aquí», señala Benzema.