Real Madrid Fede Valverde: «No creer en este Real Madrid es no saber nada de fútbol» Entrevista con el jugador revelación de la Liga. El equipo blanco no ha perdido en los trece partidos que el uruguayo ha disputado como titular. Su objetivo es ser un estandarte del club: «Quiero hacer mi carrera aquí, amo el Real Madrid»

Es el jugador revelación de la Liga. Un halo de esperanza del madridismo. Un joven con la espléndida garra uruguaya y la ambición del Real Madrid, el matrimonio perfecto para el fútbol. ABC adelantó su renovación hasta 2025, tal es la fe depositada en él.

Su compatriota José Emilio Santamaría, mito de Uruguay y del Real Madrid en los años cincuenta y sesenta, señala que «este muchacho puede ser un gran futbolista para más de una década en nuestro club». Se llama Federico Valverde, tiene 21 años y gusta a tirios y a troyanos, a Ernesto Valverde y a Simeone. Y por supuesto, a Zidane, que hace unos años expuso en el club: «Que no se escape ese chico, oro puro».

Su voluntad para perseguir a un rival durante cuarenta metros hasta robarle el balón es un sello de la Liga. Es un seguro de vida para Zinedine. Titular indiscutible, hablamos con él por teléfono, mientras disfruta de sus vacaciones con su pareja y con sus padres en el Nuevo Continente. Valverde es el nuevo continente del Real Madrid. Su equipo no ha perdido en las trece ocasiones que ha sido titular. Sintomático. Habla claro, sin rodeos, como es su fútbol. Tira al blanco, directo a dar. Es un placer escuchar su sinceridad.

—¿Se llega uno a acostumbrar a ser titular? Es decir, ¿se sigue poniendo uno nervioso?

—No se trata de nervios. Es emoción, una emoción indescriptible. Pero no ya por el hecho de jugar como titular o no. El hecho de sentirse útil para el mejor equipo del mundo es muy especial para mí y convierte mi vida en todo un paraíso.

—Ha sido destacado por la prensa especializada como la gran revelación de esta primera mitad de la temporada. ¿Entraba en sus planes, se lo esperaba, lo creía posible?

—El reconocimiento externo es bueno, pero mi única satisfacción personal es el reconocimiento interno, el de mi entrenador, el de mi cuerpo técnico y el de mis compañeros que juegan a mi lado. Yo me siento parte de un todo y mi pensamiento está primero en el todo y después en mí.

—Se hizo viral en las redes sociales su memorable celebración del gol del empate en Mestalla, de rodillas, solo, implorando al cielo ¿Se puede decir que entró definitivamente en el corazón del madridismo?

—Bueno, son cosas que me salen de dentro, del corazón. No nos merecíamos perder ese partido de Valencia y fue como una protesta por no haberlo conseguido antes y un festejo al mismo tiempo por lograrlo.

Liga o Champions y el mito de dar prioridad a la Copa de Europa: «Es eso, un mito. La Champions es especial para ese club, pero jugamos la mejor Liga del mundo y nos "pone" a cien ganar la mejor Liga del mundo»

—¿Ser uruguayo imprime carácter?

—Supongo que sí. Me siento muy orgulloso de mis raíces. Somos un país, Uruguay, que es pequeño en dimensiones pero muy grande en carácter.

—Dice Zidane que este equipo no tiene nada que ver con el que hace dos temporadas conquistó la decimotercera Champions. ¿Fede Valverde vislumbra a un Real Madrid campeón?

—El míster es el que mejor perspectiva tiene para comparar aquel equipo con éste. Lo que yo puedo hablar es de lo que veo, y veo a un grupo muy bueno, muy unido y con unas ganas enormes de llegar al máximo. Aquí hay una calidad a prueba de muchas cosas. Miro a cualquier sitio del vestuario y veo a grandísimos campeones.

Su entrega total: «No se trata de sufrir o divertirse, yo no sé lo que es dosificarme, salgo a darlo todo, es mi manera de ser»

—Siempre se habla del hambre del Real Madrid. Cuando no gana es que le falta hambre, y cuando vence es que ya ha recuperado el hambre ¿Qué opina el jugador que escucha esto?

—Bueno, esa lectura me parece muy simple, muy básica. Se dice desde fuera y, los que lo dicen, creen tener en la mano la radiografía y los análisis verdaderos del Real Madrid. Y no es cierto, en absoluto. Que eso le llegue a la gente es faltar a la verdad. No conozco a un solo jugador del Real Madrid que no tenga hambre en cada partido, en cada entrenamiento. Quien dice eso no conoce lo que es el Real Madrid.

—¿Pero en el fútbol actual es muy difícil ganar siempre, porque todos los equipos están muy preparados?

—Está claro que en el fútbol de hoy, tan competitivo, no puedes ganar todos los partidos por mucho que se intente. Es prácticamente imposible que todos o casi todos los jugadores estén perfectos de acierto todos los partidos del año. Y los de enfrente también tienen piernas, calidad y hambre…

¡U-ru-gua-yo!: «Ser uruguayo imprime carácter, somos un país pequeño pero muy grande en carácter»

—Otro mito popular que rodea al club blanco es el siguiente: al Real Madrid le «pone» más la Copa de Europa que la Liga ¿Qué tiene que decir usted, un futbolista que lo vive desde dentro?

—Lo ha dicho usted muy bien. Eso es otro mito que va ligado al Real Madrid. Y puedo asegurarle que a nosotros nos apasiona ganar todos los títulos. Esta Liga es la mejor del mundo y queremos ganar la mejor Liga del mundo. La Champions es especial para el madridismo, sin duda, pero a nosotros nos «pone» a cien ganar la Liga. Lo que le digo es que tengo muy claro que no creer en este Real Madrid es no saber nada de fútbol.

—Es sabido que a este Real Madrid siempre, cada año, vienen los mejores futbolistas. ¿Es muy estresante vivir con esa espada de Damocles llamada competencia? Me refiero a la que existe en su vestuario y a la que puede venir en los próximos años...

—Yo sé bien dónde estoy. Estoy en el mejor club del mundo, y no es una frase hecha, es la pura realidad, porque esa competencia constante que sientes cada día lo demuestra. Conozco muy bien la exigencia de esta entidad. Me encanta la competencia. Entrenar y jugar al lado de Casemiro, de Toni (Kroos), de Luka (Modric), de tantos futbolistas «top», es lo mejor que me puede pasar. Y no gano yo, gana sobre todo el Real Madrid.

—Pero esa espada de Damocles de la competencia extrema se multiplica cada temporada con los nuevos jugadores que pueden llegar desde fuera. ¿Cómo se vive en el equipo con esa sensación?

—¡Pero es que esa es la vida del Real Madrid desde siempre! Es algo que ya lo sabes desde el primer día que llegas al equipo. A esta entidad siempre han venido los mejores jugadores y cuentas con ello. El club sabe bien qué es lo que se necesita para reforzar la plantilla. Todo lo que llegue será para hacer este equipo más grande, más competitivo.

—¿Ser un centrocampista como usted es divertido o es un sufrimiento? Lo digo porque Federico Valverde consta como uno de los futbolistas de la Liga que más kilómetros recorre por partido…

—Es que desde mi visión que yo tengo como jugador no se trata de sufrir o de divertirse en el campo. Se trata de ser útil, de ser constante, de que todo lo que se hace tenga sentido futbolístico. Yo no salgo al campo a dosificarme, no sé lo que es eso, no lo entiendo. Salgo al campo a darlo todo. Solo entiendo el trabajo de esta manera.

—Usted ocupa una amplísima zona de terreno en el centro del campo y se puede decir que defiende, gestiona y ataca con la misma frecuencia y proporción. ¿Dónde se siente más efectivo?

—Bueno, los centrocampistas de ahora debemos ser un poco todo. Se trata de hacer un fútbol total. Me gusta mucho realizar la presión, el corte y también, cómo no, dar las asistencias que pueda (lleva dos) y anotar goles, por supuesto. Mi juego es un compendio de todas estas cosas.

—Zidane pide a los centrocampistas que tiren a puerta siempre que puedan. Usted posee un buen disparo.

—Sí, pero no me obsesiona el gol. Si puedo disparar, como me pide el míster, muy bien. Y si marco gol, perfecto (ha conseguido dos dianas esta temporada en disparos desde fuera del área). Pero no es una obsesión. Tenemos buenísimos atacantes que cubren esa faceta perfectamente.

—¿Me llamaría usted loco si le dijera que le veo dentro de algunos años como capitán del Real Madrid, portando ese brazalete que hoy lleva Sergio Ramos?

—Pues claro que le llamo a usted loco. Por supuesto.

—¿De verdad no se ve como capitán del Real Madrid en un futuro? El madridismo le observa como un baluarte para más de una década.

—Yo me veo entrenando casi ya mismo, este lunes, de nuevo con mis compañeros. Me veo intentando ganarme un puesto y ser útil al míster. No me veo nada más que como un luchador. Los sueños no entran ahora en ningún hueco. El único sueño era estar en este equipo y ya lo he conseguido.

—Pero no me diga que no le gustaría quedarse en el Real Madrid muchos años...

—¿Muchos años? Yo quiero estar toda mi carrera aquí, en esta casa. Yo amo al Real Madrid.