Real Madrid Bale: «No ha sido mi mejor verano, pero no voy a decir más; preguntad al club»

El galés Gareth Bale, delantero del Real Madrid, aseguró en rueda de prensa, cuando fue cuestionado por su afición al golf, que el fútbol es su «deporte número uno» y que el otro es tan solo un pasatiempo en el que no hay ningún problema.

«El fútbol es mi deporte número uno. Es por lo que me pagan y en lo que doy lo mejor de mí mismo. El golf es un hobby como el que tiene cualquier otro. No hay nada malo en ello», aseguró el galés en la rueda de prensa previa al partido que su selección disputará ante Azerbaiyán, clasificatorio para la Eurocopa 2020.

«La gente habla mucho de esto, pero muchos futbolistas juegan a ello y es algo que me gusta. Me mantiene tranquilo fuera del campo y me da tiempo fuera del fútbol», agregó.

El extremo también fue preguntado sobre si este mercado veraniego ha sido el peor momento de su carrera, con el Real Madrid frenando su salida a China en el último momento y retornando a los planes de Zinedine Zidane.

«Obviamente no ha sido mi mejor verano, pero no diría que ha sido el peor momento de mi carrera. Recuerdo que un año, con Harry Redknapp, no jugué. No ha sido fácil, pero ya me ha pasado antes y sé cómo lidiar con ello», explicó Bale, que tampoco quiso hablar sobre su salida frustrada: Es un tema privado entre el club y yo. Sobre esto no voy a decir más, preguntarle al club».