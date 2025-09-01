Manu Castaño, promesa del pádel español: campeón de España junior y pase a cuadro en el P1 de Madrid

El nombre de Manu Castaño empieza a resonar con fuerza en el pádel español. Madrileño, con apenas 17 años, ha firmado en cuestión de días una semana de ensueño que refleja el hambre, el talento y la ilusión de una generación que empuja con fuerza.

El pasado fin de semana, en las pistas de Somontes, Castaño conquistó junto a Samuel Rivas el Campeonato de España júnior, tras superar en una final vibrante a Juan Zamora y Francisco Cabeza por un doble 7-6. No fue un triunfo cualquiera: Cabeza sabe lo que es ganar un título de Premier Padel en Gijón, nada menos que ante Tolito Aguirre y Gonza Alfonso, dos de los grandes ídolos del circuito. Recordar que en ese torneo, prácticamente casi todos los cien primeros jugadores del ranking no acudieron pero no quita mérito a lo que significa conseguir un título en Premier Padel.

Para Manu, alzar el trofeo significó cumplir uno de esos sueños que se persiguen desde niño, cuando los entrenamientos se acumulan, los viajes se hacen eternos y los estudios conviven con la pista. El Campeonato de España de menores es una prueba de fuego que ha forjado a grandes nombres como Coki Nieto o Momo González, entre otros. Y no hay mejor ejemplo de su dificultad que Alejandro Galán, actual número uno del mundo, que nunca consiguió levantar un título en esa categoría.

A todo ello se suma un perfil de jugador cada vez más reconocible. Castaño se caracteriza por ocupar el revés, con un arsenal de tiros potentes y una agresividad ofensiva que lo convierten en un rival temible cuando toma la iniciativa en ataque. Su estilo directo y su capacidad para definir puntos le han hecho ganarse un lugar entre los jóvenes más prometedores del panorama nacional.

Pero el cuento no terminó ahí. Apenas unas horas después, el joven madrileño sumó otra página inolvidable: clasificarse al cuadro final del Madrid P1 tras derrotar en tres sets a Josete Rico y Arnau Ayats. Una victoria de enorme valor que compartió con Alejandro Jerez y que les permite soñar en primera ronda ante Marc Sintes y Adrián Marqués, también procedentes de la previa, antes de un posible cruce de vértigo frente a Di Nenno y Augsburger.

Con carácter, frescura y una madurez impropia de su edad, Castaño empieza a escribir su propia historia en un deporte donde la competencia es feroz. El pádel español tiene cantera, y Manu parece dispuesto a demostrar que puede ser uno de los elegidos para llevarla a lo más alto.