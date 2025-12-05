Ari Sánchez y Paula Josemaría: fin de una era en el pádel femenino

La pareja femenina más dominante que ha visto el pádel en su historia se separa. El anuncio llegó este lunes en redes sociales, con un mensaje tan sencillo como definitivo: «Nos queda un último torneo juntas, el más especial». Será su despedida oficial, su «last ... dance» en Barcelona, donde el año pasado levantaron la primera edición de las Premier Padel Finals. Allí disputarán su último torneo, antes de emprender caminos distintos tras cinco años legendarios.

Ya suena extraño pensar que no volveremos a escuchar ese «Paula y Ari», o «Ari y Paula», pronunciado como si fueran una sola entidad. Quedarán los números inequívocos, aplastantes para explicar lo que significaron en la pista. Pero la huella emocional, la complicidad, la forma en que cambiaron el deporte también hablará por ellas durante mucho tiempo.

Al menos durante una semana más, sus cifras seguirán marcando 44: los títulos que han conquistado juntas y que las convierten en la pareja más ganadora de la historia. Una marca que aún podrían ampliar en Barcelona.

Se coronaron como la dupla más exitosa hace año y medio, en Finlandia, en el verano de 2024, cuando levantaron su título número 33, superando a las Gemelas Atómikas, Majo y Mapi Sánchez Alayeto. Pero no se detuvieron ahí: siguieron sumando éxitos en Kuwait en la FIP World Cup Pairs, su victoria más reciente y la que, irónicamente, las mantendrá unidas en la historia como campeonas del mundo durante los próximos dos años, aunque ya no compartan lado de pista.

Su palmarés impresiona: 44 títulos: 17 en Premier Padel (cuatro Major, ocho P1, cuatro P2 y las Finals 2024), 26 en World Padel Tour y la FIP World Cup Pairs. Suman la cantidad de 173 partidos disputados en Premier Padel, con 146 victorias (84,4%) y dos años en el número uno: entre el 15 de mayo de 2023 y el 25 de mayo de 2025, además de dos retornos puntuales a la cima en junio y julio de 2025.

En Madrid, en 2021, llegó el primer gran título. En París, en septiembre de 2023, el primero en el circuito Premier Padel. Y desde entonces, una sucesión de finales, dominio y constancia.

El legado de Ari y Paula no se explica solo por los números. Su reinado coincidió con el mayor salto evolutivo del pádel: un nuevo ecosistema global, profesionalizado, competitivo y mediático. Un deporte que se volvió pop, capaz de generar miles de contenidos por punto y en el que la presión sobre todo en redes sociales alcanzó niveles inéditos.

Dominar en ese contexto no era solo cuestión de talento. Hacía falta fortaleza mental, conexión, equilibrio. Y ellas lo tuvieron. Resistieron la exposición mediática, los rumores, las críticas y los inevitables altibajos que cualquier deportista sufre. Siempre con el mismo sello: naturalidad, sencillez, sonrisas.

Ganaron porque eran fuertes técnicamente, físicamente y mentalmente. Pero conquistaron al mundo porque eran auténticas. Eran un símbolo de complicidad, respeto, amistad. Su juego era un reflejo de su forma de ser: brillante, directo, entusiasta. Enseñaron que se puede dominar sin dejar de divertirse, que se puede ser número uno sin perder la ligereza.

Ahora llega el momento más emotivo: The Finals Dance, en Barcelona. El último punto. El último abrazo. El último cruce de miradas antes de un break point decisivo. La última sonrisa cómplice.

No es una despedida en el sentido estricto. Gracias a la FIP World Cup Pairs, seguirán siendo campeonas del mundo hasta 2027, unidas para siempre en los libros de historia, incluso cuando se enfrenten desde lados opuestos de la red. Pero sí será el final de una historia extraordinaria: la de una pareja que transformó el pádel femenino en pleno auge global.