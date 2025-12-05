Suscribete a
En directo: comienza el sorteo que decide los rivales de España, grupos y cruces del torneo

Ari Sánchez y Paula Josemaría: fin de una era en el pádel femenino

Una pareja histórica: 44 títulos, récords imborrables y un último baile en el Master Finals de Barcelona.

Cinco años de dominio absoluto en el pádel femenino: el adiós de una dupla que marcó una era.

Sigue en directo el sorteo del Mundial 2026 y conoce los rivales de España en el campeonato, los grupos, los cruces y los emparejamientos

Ari Sánchez y Paula Josemaría se abrazan al finalizar un partido
Ignacio Álvarez de Mon

La pareja femenina más dominante que ha visto el pádel en su historia se separa. El anuncio llegó este lunes en redes sociales, con un mensaje tan sencillo como definitivo: «Nos queda un último torneo juntas, el más especial». Será su despedida oficial, su «last ... dance» en Barcelona, donde el año pasado levantaron la primera edición de las Premier Padel Finals. Allí disputarán su último torneo, antes de emprender caminos distintos tras cinco años legendarios.

