Vizcaíno y la situación institucional del Sevilla: «Me dan pena las situaciones personales, las peleas padre e hijo»

La situación institucional del Sevilla FC no es algo que genere reacciones y comentarios exclusivamente a nivel local, va mucho más allá del propio día a día de la capital hispalense. El último ejemplo tiene como protagonista al actual presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, que en el año 2002 entró a formar parte del consejo de administración presidido por José María del Nido Benavente.

Vizcaíno ha ofrecido sus impresiones sobre lo que viene ocurriendo en los últimos años con la dirección de la entidad de Nervión reconociendo que «me dan pena más las situaciones personales que se están dando que las institucionales, que me duelen también. Me pongo en el papel del dirigente y, dentro de lo que cabe, se aguantó un poco el tirón, es verdad que se perdió la esencia de lo que José María creó, pero se estuvo unos años consiguiendo resultados deportivos, y creo que no se miró más allá».

En el transcurso de una charla con José Guerrero 'Yuyu', el que fuera consejero y subdirector general de Organización y Gestión del Sevilla FC entre 2003 y 2014, comentó que «me dan pena las situaciones personales, las peleas padre e hijo, la pelea que dio con un Monchi fuera, cuando fue la base de muchos de los éxitos, la salida de José María Cruz, una persona seca, incluso malaje, que para nosotros nos dio equilibrio importante en la toma de decisiones. Todo eso me da más pena por lo personal que por lo otro, que se solucionará seguro, porque el Sevilla es un equipo grande y seguirá siendo un equipo grande».

En el plano personal, Vizcaíno dice que «salí del Sevilla y no he anhelado volver. Me pude quedar, me hicieron una propuesta. Muchas veces se ha especulado, jamás volveré al Sevilla. Fue precioso, pero no volveré».